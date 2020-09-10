Москва отменит карантин для больных ОРВИ с отрицательным тестом на COVID

Заместитель мэра столицы объяснила, как будет действовать система здравоохранения в преддверии роста заболеваемости ОРВИ и гриппом. По ее словам, работу системы здравоохранения надо перестроить

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Обязательный карантин для больных ОРВИ будет отменен в том случае, если они сдадут отрицательный тест на коронавирус. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

По ее словам, остается в силе обязательное правило, по которому пациенты с симптомами ОРВИ должны проходить тест на коронавирус. «Но если ПЦР-тест на коронавирус отрицательный, больной не будет приравниваться к больному с COVID. Понятно, что не будет никакого карантина и обязательной изоляции», — сказала она.

«Сейчас мы входим в осенне-зимний период, когда идет объективный рост заболеваемости различными инфекциями. Мы понимаем, что наряду с больными COVID-19 мы получим большое число больных ОРВИ и гриппом. Мы должны перестроить работы систему здравоохранения и сделать акценты на правильную дифференциацию диагноза», — объяснила заместитель мэра Москвы.

Ракова заявила, что власти постараются увеличить тестирование на грипп для тех, у кого есть явные признаки болезни, для пациентов, которые входят в группу риска. «И скорая помощь в случае госпитализации должна будет сделать тест на грипп, чтобы исключить эту инфекцию», — сказала она.

Помимо этого, Ракова отметила, что если, например, в мае любой пациент с пневмонией считался «ковидным», то теперь эти правила будут изменены. «Чтобы человеку поставить диагноз «ковидная пневмония», надо, чтобы была вирусная пневмония, которую видно на КТ, должен быть положительный тест на коронавирус либо отрицательный тест на всю остальную линейку вирусов», — добавила она.