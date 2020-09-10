Москва отменит карантин для больных ОРВИ с отрицательным тестом на COVID

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 11 сентября
USD ЦБ: 75,53 (-0,54) Инвестиции, 12:40
Курс евро на 11 сентября
EUR ЦБ: 89,3 (-0,26) Инвестиции, 12:40
Шутки с каменным лицом: о чем говорят англичане, кроме погоды РБК Стиль и glo, 17:56 В партии Титова предложили реформировать ЕГЭ Общество, 17:55 В сети рассекретили технические характеристики нового Hyundai Tucson Авто, 17:52 Призеру чемпионата Британии по плаванию разрешили выступать за Россию Спорт, 17:49 Вице-мэр сообщила о состоянии после вакцинации от коронавируса Политика, 17:46 Подкасты в России все популярнее: каковы перспективы для рекламодателей Pro, 17:46 Два члена координационного совета решили «ярко» вернуться в Белоруссию Политика, 17:38 Трамп посоветовал не недооценивать Ким Чен Ына Политика, 17:35 ЕС еще на полгода продлил санкции против России Политика, 17:34 Путин наградил президента РАН и профессора Дарвина Общество, 17:31 Футбольная «Балтика» объяснила удаление поста с клиникой Навального Спорт, 17:31 Андрей Галиев: «Дети попадают в мотивационный овраг» Экономика образования, 17:30  Глава правительства Грузии заявил о второй волне эпидемии в стране Общество, 17:28 В квалификационной комиссии заявили о нарушении Пашаевым кодекса этики Общество, 17:27
Пандемия коронавируса ,  
0 

Москва отменит карантин для больных ОРВИ с отрицательным тестом на COVID

Заместитель мэра столицы объяснила, как будет действовать система здравоохранения в преддверии роста заболеваемости ОРВИ и гриппом. По ее словам, работу системы здравоохранения надо перестроить
Фото: Максим Шипенков / EPA / ТАСС
Фото: Максим Шипенков / EPA / ТАСС

Обязательный карантин для больных ОРВИ будет отменен в том случае, если они сдадут отрицательный тест на коронавирус. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

По ее словам, остается в силе обязательное правило, по которому пациенты с симптомами ОРВИ должны проходить тест на коронавирус. «Но если ПЦР-тест на коронавирус отрицательный, больной не будет приравниваться к больному с COVID. Понятно, что не будет никакого карантина и обязательной изоляции», — сказала она.

«Сейчас мы входим в осенне-зимний период, когда идет объективный рост заболеваемости различными инфекциями. Мы понимаем, что наряду с больными COVID-19 мы получим большое число больных ОРВИ и гриппом. Мы должны перестроить работы систему здравоохранения и сделать акценты на правильную дифференциацию диагноза», — объяснила заместитель мэра Москвы.

Ракова заявила, что власти постараются увеличить тестирование на грипп для тех, у кого есть явные признаки болезни, для пациентов, которые входят в группу риска. «И скорая помощь в случае госпитализации должна будет сделать тест на грипп, чтобы исключить эту инфекцию», — сказала она.

Помимо этого, Ракова отметила, что если, например, в мае любой пациент с пневмонией считался «ковидным», то теперь эти правила будут изменены. «Чтобы человеку поставить диагноз «ковидная пневмония», надо, чтобы была вирусная пневмония, которую видно на КТ, должен быть положительный тест на коронавирус либо отрицательный тест на всю остальную линейку вирусов», — добавила она.

Заместитель мэра Москвы призвала москвичей активно прививаться от гриппа уже сейчас, хотя предполагается, что заболеваемость будет расти в конце октября — начале ноября.

Ракова предположила, что город будет функционировать в обычном режиме, несмотря на ожидаемый рост заболеваемости в осенне-зимний период. По ее словам, популяционный иммунитет стабилизировался на уровне 20%.

Читайте на РБК Pro
Глава «Ашана» в России — РБК: «Бизнес-модель «Ашана» больше не работает» РБК Pro: какие квартиры будут продаваться через 5 лет Как развивается и чего ждет российский рынок интим-товаров РБК Pro: как вести себя с разными типами переговорщиков. Инструкция

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин выразил сомнение в том, что в России возникнет вторая волна COVID-19. «Я не думаю, что будет вторая волна, по крайней мере так, как ее видят многие эксперты, хотя она, наверное, не исключена в каком-то виде», — сказал Собянин. Кроме того, он выразил уверенность, что российская система здравоохранения справится с новыми вызовами, а благодаря массовой вакцинации о пандемии «все забудут» через полтора года.

Днем в четверг главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев отметил, что вспышки коронавируса были зафиксированы в 11 регионах страны. По его словам, речь все еще идет о первой волне.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Анастасия Ракова
Материалы по теме
Ракова объяснила ужесточение режима изоляции действиями усталых москвичей
Общество
В Москве за сутки выявили 695 случаев заражения коронавирусом
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter