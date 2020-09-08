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Пандемия коронавируса ,  
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Собянин допустил минимум ограничений из-за COVID-19 осенью и зимой

Москва должна пережить осенне-зимний период с минимумом ограничений из-за COVID-19, заявил Собянин. По его словам, «чтобы оградить себя от больших требований», жители должны соблюдать масочный режим в магазинах и на транспорте
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

В случае ухудшения ситуации с заболеваемостью COVID-19 в Москве осенью и зимой нужно сохранять минимальное число ограничений, заявил мэр столицы Сергей Собянин на Московском финансовом форуме, трансляция велась на сайте мероприятия.

«Я считаю, что мы даже при повышении заболеваемости, при усложнении ситуации, что вполне возможно в осенне-зимний период, должны пройти с минимумом ограничений, связанных с экономикой, передвижением по городу и так далее», — сказал Собянин.

Однако, по его словам, в Москве должны соблюдаться немногие оставшиеся требования, такие как ношение масок и перчаток в магазинах или общественном транспорте.

«Эти и другие минимальные требования должны исполняться, чтобы оградить себя от больших», — отметил мэр.

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Фото: Максим Коротченко / ТАСС

Собянин ранее просил жителей Москвы не верить в слухи о возможном введении карантина в связи с коронавирусом. «Нас всегда чем-то пугают, в этом наша жизнь. Нам надо фильтровать этот поток всяких слухов и домыслов и жить реальной жизнью», — сказал он. Мэр отметил, что власти Москвы готовы к критическому сценарию с COVID-19.

В то же время Собянин допускал, что некоторые компании или школы осенью придется временно закрыть или перевести на удаленку. Он пояснил, что после начала учебного года и возвращения жителей с дач «возможны локальные вспышки инфекции на конкретных предприятиях, в офисах и школьных классах».

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Виктория Полякова
Теги: Сергей Собянин, коронавирус, Москва
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