Собянин допустил минимум ограничений из-за COVID-19 осенью и зимой

Москва должна пережить осенне-зимний период с минимумом ограничений из-за COVID-19, заявил Собянин. По его словам, «чтобы оградить себя от больших требований», жители должны соблюдать масочный режим в магазинах и на транспорте

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

В случае ухудшения ситуации с заболеваемостью COVID-19 в Москве осенью и зимой нужно сохранять минимальное число ограничений, заявил мэр столицы Сергей Собянин на Московском финансовом форуме, трансляция велась на сайте мероприятия.

«Я считаю, что мы даже при повышении заболеваемости, при усложнении ситуации, что вполне возможно в осенне-зимний период, должны пройти с минимумом ограничений, связанных с экономикой, передвижением по городу и так далее», — сказал Собянин.

Однако, по его словам, в Москве должны соблюдаться немногие оставшиеся требования, такие как ношение масок и перчаток в магазинах или общественном транспорте.

«Эти и другие минимальные требования должны исполняться, чтобы оградить себя от больших», — отметил мэр.