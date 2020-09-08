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Пандемия коронавируса ,  
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Собянин оценил вероятность второй волны коронавируса в России

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил сомнение в возникновении второй волны эпидемии COVID-19 в России. Об этом он сообщил во время Московского финансового форума.

«Я не думаю, что будет вторая волна, по крайней мере так, как ее видят многие эксперты, хотя она, наверное, не исключена в каком-то виде», — предположил Собянин. Также мэр выразил уверенность, что российская система здравоохранения справится с новыми вызовами.

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Также Собянин сообщил, что благодаря массовой вакцинации через полтора года с пандемией будет покончено, «о ней все забудут». «Пандемия — это разовая история», — считает мэр.

По словам докладчика, россиянам стоит ожидать минимум ограничений осенью и зимой. Однако он уточнил, что в Москве должны соблюдаться такие требования, как ношение масок и перчаток в магазинах и общественном транспорте.

По сегодняшним данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в России за последние сутки выявлено 5099 новых случаев заражения COVID-19. С начала эпидемии коронавирус обнаружили у 1 035 789 жителей страны. К утру 8 сентября в стране умерли 17 993 человека, а за сутки скончались 122.

За все время пандемии в стране вылечились 850 049 человек. За последние 24 часа выписаны 6772 пациента.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Сергей Собянин, коронавирус
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