Собянин оценил вероятность второй волны коронавируса в России

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил сомнение в возникновении второй волны эпидемии COVID-19 в России. Об этом он сообщил во время Московского финансового форума.

«Я не думаю, что будет вторая волна, по крайней мере так, как ее видят многие эксперты, хотя она, наверное, не исключена в каком-то виде», — предположил Собянин. Также мэр выразил уверенность, что российская система здравоохранения справится с новыми вызовами.

Также Собянин сообщил, что благодаря массовой вакцинации через полтора года с пандемией будет покончено, «о ней все забудут». «Пандемия — это разовая история», — считает мэр.

По словам докладчика, россиянам стоит ожидать минимум ограничений осенью и зимой. Однако он уточнил, что в Москве должны соблюдаться такие требования, как ношение масок и перчаток в магазинах и общественном транспорте.