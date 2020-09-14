Общественная палата выявила около 3 тыс. фейков на региональных выборах

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Общественная палата (ОП) за две недели мониторинга выявила порядка 3 тыс. ложных сообщений о нарушениях на выборах. Об этом РБК рассказал член ОП, первый замглавы Координационного совета при ОП по общественному контролю за голосованием Александр Малькевич.

Малькевич отметил, что около 100 нарушений были серьезными провокациями. «В пределах 100 я имел в виду серьезные, которые должны были вызвать дестабилизацию в масштабах муниципалитета или региона», — пояснил он.

В качестве примера член ОП привел ситуацию в Новосибирске. В регионе была распространена информация о том, что комиссия заключила соглашение с судебными приставами, позволяющее выявлять должников и взимать с них задолженность прямо на участках.

Всего было зафиксировано 23 сообщения о несоблюдении основных пунктов законов о выборах: нарушения порядка ведения списков избирателей, отсутствие на участках доступной информации о кандидатах, а также недостаточная информированность населения о расположении участков. Еще 65 заявлений сообщали о конфликтных ситуациях между членами комиссий и избирателями.