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Общественная палата выявила около 3 тыс. фейков на региональных выборах

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Общественная палата (ОП) за две недели мониторинга выявила порядка 3 тыс. ложных сообщений о нарушениях на выборах. Об этом РБК рассказал член ОП, первый замглавы Координационного совета при ОП по общественному контролю за голосованием Александр Малькевич.

Малькевич отметил, что около 100 нарушений были серьезными провокациями. «В пределах 100 я имел в виду серьезные, которые должны были вызвать дестабилизацию в масштабах муниципалитета или региона», — пояснил он.

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В качестве примера член ОП привел ситуацию в Новосибирске. В регионе была распространена информация о том, что комиссия заключила соглашение с судебными приставами, позволяющее выявлять должников и взимать с них задолженность прямо на участках.

Всего было зафиксировано 23 сообщения о несоблюдении основных пунктов законов о выборах: нарушения порядка ведения списков избирателей, отсутствие на участках доступной информации о кандидатах, а также недостаточная информированность населения о расположении участков. Еще 65 заявлений сообщали о конфликтных ситуациях между членами комиссий и избирателями.

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Об инцидентах Центральная избирательная комиссия (ЦИК) сообщала еще до начала выборов. Председатель ЦИК Элла Памфилова за несколько дней до начала голосования рассказала о недопонимании с астраханской комиссией. Там члены ЦИК намеревались использовать мешки из-под сахара в качестве сейф-пакетов, которые предназначены для сохранности бюллетеней. Для урегулирования вопроса потребовалось вмешательство губернатора региона.

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В единый день голосования 13 сентября прошли прямые губернаторские выборы в 18 регионах, выборы в гордумы в 22 столицах субъектов и выборы в региональный парламент в 11 субъектах.

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Теги: выборы, регионы, Общественная палата, новости
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