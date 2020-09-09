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ЦИК сообщила о полной готовности к единому дню голосования

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова сообщила, что избирательная система готова к единому дню голосования 13 сентября, передает агентство «РИА Новости».

«Могу с уверенностью доложить о полной готовности избирательной системы России к единому дню голосования и двум дням ему предшествующим, 11 и 12 сентября», — сказала она на заседании ЦИК. По словам председателя, это голосование должно пройти максимально качественно.

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Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Также Памфилова, как передает Telegram-канал ЦИК, сообщила, что астраханская избирательная комиссия намеревалась использовать вместо специальных сейф-пакетов, которые используются для сохранности бюллетеней досрочно проголосовавших избирателей, мешки из-под сахара. Она рассказала, что неоднократно обращала внимание региональной комиссии на необходимость следовать рекомендациям ЦИК России, однако уладить вопрос удалось только после вмешательства губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина.

Сейф-пакеты — это специальные приспособления для перевозки и хранения бюллетеней. После окончания дня голосований члены избирательной комиссии в присутствии наблюдателей запечатывают в них бланки проголосовавших участников. Присутствующие при переносе бюллетеней обязаны расписаться на пакете. Также каждому сейф-пакету присваивается индивидуальный номер.

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Данная система хранения бюллетеней использовалась во время голосования по закону о поправках к Конституции. Тогда Памфилова заявила, что это самая тщательная процедура сохранения бланков, у которой нет аналогов в мире.

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В единый день голосования 13 сентября пройдут прямые губернаторские выборы в 18 регионах, выборы в региональный парламент в 11 субъектах, а также выборы в гордумы в 22 столицах субъектов.

В июле Памфилова сообщила, что выборы будут проходить в течение трех дней. 11 и 12 сентября пройдет досрочное голосование. Основной день назначен на 13 сентября. Незадолго до этого Центризбирком получил право самостоятельно устанавливать порядок голосования в целях соблюдения условий для защиты здоровья и удобства граждан.

Теги: голосование, регионы, ЦИК, Элла Памфилова
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