ЦИК сообщила о полной готовности к единому дню голосования

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Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова сообщила, что избирательная система готова к единому дню голосования 13 сентября, передает агентство «РИА Новости».

«Могу с уверенностью доложить о полной готовности избирательной системы России к единому дню голосования и двум дням ему предшествующим, 11 и 12 сентября», — сказала она на заседании ЦИК. По словам председателя, это голосование должно пройти максимально качественно.

Также Памфилова, как передает Telegram-канал ЦИК, сообщила, что астраханская избирательная комиссия намеревалась использовать вместо специальных сейф-пакетов, которые используются для сохранности бюллетеней досрочно проголосовавших избирателей, мешки из-под сахара. Она рассказала, что неоднократно обращала внимание региональной комиссии на необходимость следовать рекомендациям ЦИК России, однако уладить вопрос удалось только после вмешательства губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина.

Сейф-пакеты — это специальные приспособления для перевозки и хранения бюллетеней. После окончания дня голосований члены избирательной комиссии в присутствии наблюдателей запечатывают в них бланки проголосовавших участников. Присутствующие при переносе бюллетеней обязаны расписаться на пакете. Также каждому сейф-пакету присваивается индивидуальный номер.