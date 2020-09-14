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Врио главы Архангельской области победил на выборах губернатора

Александр Цыбульский
Александр Цыбульский (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

Временно исполняющий обязанности губернатора Архангельской области и член партии «Единая Россия» Александр Цыбульский набрал 69,6% голосов по результатам обработки 99,9% протоколов избирательных комиссий. Об этом сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии.

Ненецкий автономный округ входит в состав Архангельской области, поэтому его жители тоже приняли участие в голосовании. Чтобы одержать победу, кандидат должен набрать минимум 50% и один голос.

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Президент Владимир Путин назначил Цыбульского врио губернатора региона в апреле 2020 года. До этого он был главой Ненецкого автономного округа.

Помимо Цыбульского в выборах приняли участие еще пять кандидатов: Ирина Чиркова от «Справедливой России» (16,9%), Андрей Есипов от Коммунистической партии социальной справедливости (2,1%), Николай Вакорин от Партии пенсионеров за социальную справедливость (1,8%), Айман Тюкина от «Зеленой альтернативы» (1,2%) и Сергей Пивков от ЛДПР (6,8%).

Теги: выборы, губернатор, Архангельская область, Ненецкий автономный округ
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