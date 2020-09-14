Действующий глава Ростовской области победил на выборах с 65,6% голосов

Василий Голубев (Фото: Валерий Матыцин / ТАСС)

Действующий губернатор Ростовской области Василий Голубев победил на выборах главы региона, набрав 65,59% голосов после обработки 99,69% протоколов УИК. Об этом сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии.

Голубев выдвигался от «Единой России». Помимо него в выборах участвовали Евгений Бессонов (кандидат от КПРФ, набрал 17,6% голосов), Петр Пятибратов (выдвигался от ЛДПР и набрал 7,71%). Другие участники выборов получили менее 5% голосов: кандидат от партии «Справедливая Россия» Алексей Лященко набрал 4,3%, выдвигавшийся от «Патриотов России» Владимир Башкатов — 3,1%.

Голубев стал главой Ростовской области в 2010 году. Спустя пять лет его переизбрали. На предыдущих выборах главы региона он получил 78,2% голосов.