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В Москве за сутки выявили 696 новых случаев заражения COVID-19

Фото: Павел Головкин / AP
Фото: Павел Головкин / AP

За последние сутки в столице зарегистрировали 696 новых зараженных коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб.

Всего в России за минувшие сутки выявили 5,5 тыс. заболевших.

Общее количество зараженных в стране достигло 1 млн 68,3 тыс. человек. Свыше 18 тыс. умерли, более 878,7 тыс. зараженных в России выздоровели.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

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Теги: коронавирус, москва
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