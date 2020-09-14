Пандемия коронавируса , 14 сен, 11:54
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В Москве за сутки выявили 696 новых случаев заражения COVID-19
За последние сутки в столице зарегистрировали 696 новых зараженных коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб.
Всего в России за минувшие сутки выявили 5,5 тыс. заболевших.
Общее количество зараженных в стране достигло 1 млн 68,3 тыс. человек. Свыше 18 тыс. умерли, более 878,7 тыс. зараженных в России выздоровели.
Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i
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