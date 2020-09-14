В Москве еще 824 пациента вылечились от коронавируса

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

За минувшие сутки в столице от коронавируса вылечились 824 человека. Об этом сообщает оперативный штаб со ссылкой на вице-мэра Москвы Анастасию Ракову.

По ее словам, общее количество выздоровевших в столице превышает 230 тыс. человек.

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федеральный и региональные

оперштабы по борьбе с вирусом Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Читать подробнее

По данным оперативного штаба, за прошедшие сутки в Москве коронавирусом заразились 696 человек. Всего за это время пандемии в городе выявили 271,7 тыс. заболевших, 4993 человека умерли.

Для борьбы с инфекцией российские вирусологи Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи разработали вакцину «Спутник V». Сейчас препарат проходит финальный этап клинических исследований и уже поступил в гражданский оборот.