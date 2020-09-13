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Белорусское МВД объяснило разгон протестующих в Бресте с помощью водомета

Видео: МВД Беларуси
Видео: МВД Беларуси
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Милиция применила водомет против протестующих, которые водили хороводы на одном из перекрестков Бреста, чтобы восстановить «нормальную жизнедеятельность граждан» и обеспечить безопасность уличного движения, сообщила в Telegram официальный представитель МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.

По ее словам, около тысячи участников протестной акции перекрыли движение на пересечении проспекта Машерова и бульвара Космонавтов. Люди водили хороводы, пели песни и выкрикивали лозунги, уточнила она.

«Своими действиями участники несанкционированного массового мероприятия блокировали движение общественного транспорта, создали реальную угрозу безопасности дорожного движения», — сказала Чемоданова.

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Фото: Василий Федосенко / Reuters

Ведомство опубликовало на своем YouTube-канале видео протестной акции и разгона протестующих с помощью водомета. На видео люди водят хоровод на пересечении улиц, после чего появляется водомет, который обливает их водой.

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Ранее 13 сентября о том, что протестующих в Бресте разгоняли с помощью водомета, сообщил ряд Telegram-каналов. Собравшиеся кричали: «Позор!» Затем начались задержания.

Акции протеста против результатов президентских выборов в воскресенье проходили в десятке городов Белоруссии, в том числе в Минске. В белорусской столице, по данным «Нашей нивы», участие в протестной акции приняли сотни тысяч жителей. При этом МВД сообщало, что число участников не превышало 3 тыс. человек. Милиция задержала 250 протестующих. Для разгона людей силовики также использовали спецсредства.

Теги: Белоруссия, Брест, массовые протесты
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