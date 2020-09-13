Белорусское МВД объяснило разгон протестующих в Бресте с помощью водомета

Видео: МВД Беларуси

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Милиция применила водомет против протестующих, которые водили хороводы на одном из перекрестков Бреста, чтобы восстановить «нормальную жизнедеятельность граждан» и обеспечить безопасность уличного движения, сообщила в Telegram официальный представитель МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.

По ее словам, около тысячи участников протестной акции перекрыли движение на пересечении проспекта Машерова и бульвара Космонавтов. Люди водили хороводы, пели песни и выкрикивали лозунги, уточнила она.

«Своими действиями участники несанкционированного массового мероприятия блокировали движение общественного транспорта, создали реальную угрозу безопасности дорожного движения», — сказала Чемоданова.