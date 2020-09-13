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Протесты в Белоруссии ,  
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В МВД Белоруссии сообщили о 400 задержанных в Минске

Милиция заявляет о практически завершившихся акциях протеста везде, кроме Минска. Ранее сообщалось о 250 задержанных. На «Марш героев» в белорусской столице, по оценкам СМИ, вышли не меньше 150 тыс. человек
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В Минске задержали уже более 400 участников несанкционированного «Марша героев». Об этом в Telegram сообщила пресс-секретарь белорусского МВД Ольга Чемоданова.

«В различных районах столицы задержаны более 400 человек», — написала она. Еще 14 человек были задержаны силовиками в Витебской области. По данным милиции, протестные акции в Белоруссии завершились практически во всех городах, кроме Минска.

До этого в МВД заявляли о 17 «очагах» протестных акций в столице и 250 задержанных.

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Фото: Василий Федосенко / Reuters

13 сентября в столице и других городах Белоруссии начался очередной воскресный «Марш героев». В МВД заявляли о 3 тыс. участниках, СМИ насчитали не менее 150 тыс. демонстрантов.

Протестующие перекрыли проспект Независимости и двинулись в направлении резиденции президента Александра Лукашенко, к которой перед этим стянули спецтехнику, включая водометы и автозаки.

Часть участников несанкционированной акции направились в сторону района Дрозды, где проживают чиновники белорусского правительства и администрации президента.

Акция протеста в Минске. Фоторепортаж
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Во время задержаний в Минске один из сотрудников силовых структур открыл предупредительный огонь из помпового ружья. В МВД сообщили, что он выстрелил в воздух, чтобы разогнать демонстрантов, пытавшихся отбить у милиции задержанного.

В Бресте протестующих разгоняли при помощи водомета. В милиции объяснили такие меры «восстановлением нормальной жизнедеятельности граждан и обеспечения безопасности дорожного движения», добавив, что демонстранты начали водить хороводы на одном из оживленных перекрестков, перекрыли автомобильное движение и отказывались расходиться.

Автор: Михаил Котляр
Теги: Белоруссия, Минск, протесты, задержания
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