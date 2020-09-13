В МВД Белоруссии сообщили о 400 задержанных в Минске

Милиция заявляет о практически завершившихся акциях протеста везде, кроме Минска. Ранее сообщалось о 250 задержанных. На «Марш героев» в белорусской столице, по оценкам СМИ, вышли не меньше 150 тыс. человек

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В Минске задержали уже более 400 участников несанкционированного «Марша героев». Об этом в Telegram сообщила пресс-секретарь белорусского МВД Ольга Чемоданова.

«В различных районах столицы задержаны более 400 человек», — написала она. Еще 14 человек были задержаны силовиками в Витебской области. По данным милиции, протестные акции в Белоруссии завершились практически во всех городах, кроме Минска.

До этого в МВД заявляли о 17 «очагах» протестных акций в столице и 250 задержанных.

13 сентября в столице и других городах Белоруссии начался очередной воскресный «Марш героев». В МВД заявляли о 3 тыс. участниках, СМИ насчитали не менее 150 тыс. демонстрантов.

Протестующие перекрыли проспект Независимости и двинулись в направлении резиденции президента Александра Лукашенко, к которой перед этим стянули спецтехнику, включая водометы и автозаки.