Поклонская направила в ООН документы с обвинениями в адрес Украины

Наталья Поклонская (Фото: Комсомольская правда / Global Look Press)

Заместитель главы комитета Госдумы по международным делам и представитель Республики Крым в нижней палате парламента Наталья Поклонская сообщила, что направила в ООН данные по прекращению подачи пресной воды из Украины в Крым. Об этом она рассказала на свой странице во «ВКонтакте».

«Материалы содержат информацию о незаконных действиях государства-члена ООН Украины, которое умышленно лишило миллионы людей базисного и неотъемлемого права на питьевую воду», — написала она.

По словам Поклонской, заявления со стороны Украины о том, что Россия должна самостоятельно решать вопрос обеспечения водой присоединенного к ней региона, являются «шантажом и сильно напоминают поведение обычного вора на скамье подсудимых».

Ранее представитель республики направила письмо верховному комиссару ООН по правам человека с просьбой организовать переговоры по возобновлению поставок воды из Украины. В ответ на это в ООН запросили дополнительные данные о водоснабжении региона и ситуации с перекрытием поставок воды. При этом председатель управления верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Троссел отметила, что Россия и Украины в равной степени несут за это ответственность.