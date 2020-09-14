Памфилова назвала «хламом» статистику «Голоса» о нарушениях на выборах

Сообщения о нарушениях в ходе российских выборов, которые публикует общественная организация «Голос» в виде «Карты нарушений», содержат слишком много непроверенной информации. По этой причине Центризбирком уже не считает необходимым их проверять. Об это заявила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова, передает «Интерфакс».

«Мы считаем уже сейчас несерьезным реагировать на то, что там публикуется. Нет никакой карты нарушений. Ее в принципе нет. Так же, как нет юридической организации», — указала она.

Памфилова пояснила, что любой человек может написать в этой карте все, «что ему взбредет в голову», из-за чего она превращается в «хлам». Женщина отметила, что прежде сотрудники ЦИК занимались проверкой публикуемых на сайте «Голоса» сообщений.

«Я же заставляла, просила своих сотрудников, мы тратили массу времени раньше, чтобы разбирать весь тот хлам, извините, который там выкладывается. Заставляла, у меня регионы все работали, а потом поняли, что не стоит тратить на это время и силы», — резюмировала глава Центризбиркома.