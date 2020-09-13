В России завершился единый день голосования

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В России закончился единый день голосования. Избирательные участки закрылись в 20:00 по местному времени. Последними завершили работу участки в Калининградской области — в 21:00 мск.

Выборы разных уровней проходили в 83 регионах. В частности, в 18 регионах, включая Иркутскую область и Камчатку, избирали губернаторов, в 11 — членов региональных парламентов. В четырех одномандатных округах состоялись дополнительные выборы депутатов Госдумы. В 22 административных центрах проходили выборы в городские думы. Также состоялись выборы более низких уровней.

В России впервые, не считая голосования по поправкам к Конституции, выборы продлились три дня, с 11 по 13 сентября.

Член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) заявил, что серьезных нарушений на нынешних выборах не зафиксировано.