Памфилова заявила о фальсификациях на «Карте нарушений» «Голоса»

На «Карте выборов», которую ведет общественная организация «Голос», в ряде случаев фиксируются не актуальные нарушения, а фальсификации за прошлые годы, заявила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова, передает корреспондент РБК. В разговоре с РБК представитель «Голоса» подтвердил, что организация фиксирует попытки передать на составляемую открытым образом карту нарушений фейковые сообщения о нарушениях.

«Организация «Голос», к которой все так прислушиваются за рубежами нашей родины, да и мы прислушиваемся — они уличают на своей «Карте выборов» в тех же нарушениях, что и на прошлых выборах, уже 30 случаев выявлено», — заявила глава ЦИК. По ее словам, ранее Центризбирком уже отмечал, что на «Карте нарушений» появляются сообщения не об актуальных нарушениях, а о фальсификациях за прошлые годы.

«ЦИК нам эти 30 случаев не присылал, поэтому мне сложно оценить эту цифру, — заявил РБК представитель «Голоса» Станислав Андрейчук. — Но то, с чем мы сталкиваемся в этом году в массовом количестве — это с попыткой заслать на «Карту нарушений» очевидные подделки». По его словам, представители движения их «уже десятками» отфильтровывают в течение дня при премодерации, а по некоторым регионам — и после размещения. «У нас в этом году вообще какое-то поветрие с имитациями — в Иркутске, например, неизвестные надели майки с логотипом «Голоса» и рассказывали, что «купили франшизу», — добавил Андрейчук.

Сопредседатель «Голоса» Григорий Мельконьянц в разговоре с РБК усомнился в актуальности данных ЦИКа. «Как те, кто подготовил для Памфиловой эту справку [о 30 нарушениях], знает, что это нарушения прошлых лет. Такое ощущение, что справка была подготовлена, чтобы дискредитировать «Карту нарушений», — заявил РБК сопредседатель «Голоса» Григорий Мельконьянц.

Общественное движение «Голос» занимается мониторингом нарушений на выборах, оказывая помощь наблюдателям. На сайте проекта в онлайн-режиме можно сообщить о выявленных случаях фальсификаций.