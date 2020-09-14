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Глава штаба Навального в Томске обошла соперников на выборах в гордуму

Координатор штаба оппозиционера Алексея Навального в Томске Ксения Фадеева, предварительно, победила на выборах в городскую думу VII созыва от своего округа. Это следует из данных избирательной комиссии области.

Фадеева набрала 482 голоса. Следом за ней идет кандидат от «Единой России» Наталья Богданова, которой удалось получить 390 голосов. Фадеева уточнила ТВ2, что выиграла на семи участках из девяти.

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Избирательный участок в деревне&nbsp;Лупполово, Ленинградская область

«Это первая победа руководителя штаба Навального. <...>. Ксюша участвовала в расследовании ФБК. Именно в Томске отравили Навального. Это лучшая ответка штаба», — написал в Twitter директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), созданного Навальным, Иван Жданов.

Фадеева лидирует в голосовании по Кировскому округу. Всего в Томске выбирали 27 депутатов по одномандатным избирательным округам и 10 по партийным спискам. Для участия в выборах были зарегистрированы списки семи партий — «Единой России», «Справедливой России», ЛДПР, КПРФ, партии «Яблоко», а также «Партии Роста» и «Новые люди».

Как передает «РИА Томск», по предварительным итогам больше всего голосов из них получила «Единая Россия». Томское отделение партии набрало 24,18%.Тройку лидеров голосования замыкают ЛДПР (18,5%) и КПРФ (17,62%).

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Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Издание «Тайга.инфо» писало, что перед госпитализацией он несколько дней провел в регионах Сибири, где «мог собирать материал для нового расследования о депутатах «Единой России». В конце августа команда оппозиционера опубликовало снятое им расследование «Кто захватил столицу Сибири и как ее освободить». В нем рассказывается о ситуации в Новосибирске и бизнесе местных депутатов-единороссов, в частности Алексея Джулая и Кирилла Покровского.

Теги: Томск, Алексей Навальный, выборы, городская дума
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