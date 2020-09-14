Глава штаба Навального в Томске обошла соперников на выборах в гордуму

Координатор штаба оппозиционера Алексея Навального в Томске Ксения Фадеева, предварительно, победила на выборах в городскую думу VII созыва от своего округа. Это следует из данных избирательной комиссии области.

Фадеева набрала 482 голоса. Следом за ней идет кандидат от «Единой России» Наталья Богданова, которой удалось получить 390 голосов. Фадеева уточнила ТВ2, что выиграла на семи участках из девяти.

«Это первая победа руководителя штаба Навального. <...>. Ксюша участвовала в расследовании ФБК. Именно в Томске отравили Навального. Это лучшая ответка штаба», — написал в Twitter директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), созданного Навальным, Иван Жданов.

Фадеева лидирует в голосовании по Кировскому округу. Всего в Томске выбирали 27 депутатов по одномандатным избирательным округам и 10 по партийным спискам. Для участия в выборах были зарегистрированы списки семи партий — «Единой России», «Справедливой России», ЛДПР, КПРФ, партии «Яблоко», а также «Партии Роста» и «Новые люди».