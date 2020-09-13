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День выборов ,  
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Глава Минцифры сообщил об отсутствии сбоев при голосовании онлайн

В работе системы электронного голосования на дополнительных выборах в Госдуму не зафиксировано серьезных сбоев. Об этом сообщил глава Минцифры Максут Шадаев в ЦИК, передает ТАСС.

«У нас было, по-моему, единичное обращение, связанное с использованием старого браузера. Все остальное, насколько я понимаю, было штатно. Системных проблем голосования в электронной форме не было», — сказал он.

Дистанционное голосование применялось на довыборах депутатов Госдумы в Ярославской и Курской областях, а также на дополнительных мунициальных выборах в Москве. Согласно предварительным результатам голосования, в Курской области побеждает Алексей Золотарев от «Единой России», в Ярославской области — Андрей Коваленко, тоже единоросс.

В России завершился день выборов. Что важно знать
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Избирательный участок в деревне&nbsp;Лупполово, Ленинградская область

13 сентября в России завершился единый день голосования. В 83 субъектах проходило более 9 тыс. выборов разных уровней. так, в 20 регионах избирали новых губернаторов (в двух из них это делал парламент), в 11 — депутатов законодательных органов, в 22 городах состоялись выборы в органы местного самоуправления. В четырех избирательных округах прошли дополнительные выборы в Госдуму.

Впервые выборы проходили в течение трех дней: 11 и 12 сентября было досрочное голосование, 13-е — основной день. В Совете при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека сообщили, что серьезных нарушений на выборах не выявлено.

Теги: Россия, единый день голосования, электронное голосование
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