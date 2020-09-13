ЦИК подвела предварительные результаты выборов

В России завершился единый день голосования. По предварительным результатам, на Камчатке, в ЕАО, НАО, ХМАО, Пермском крае и Иркутской области на выборах губернаторов победили действующие главы регионов

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

В 21:00 мск в России завершился единый день голосования. По предварительным данным из регионов, где выбирали губернаторов, лидируют действующие главы субъектов, сообщили журналистам в информационном центре ЦИК, передает корреспондент РБК.

На выборах губернатора Иркутской области после обработки 70,02% протоколов лидирует врио главы региона Игорь Кобзев с 60,55%, на втором месте — его главный оппонент, коммунист Михаил Щапов с 26,65%.

В ЕАО после подсчета 98,3% бюллетеней лидирует врио Ростислав Гольдштейн с 82,5%, на Камчатке — врио губернатора Владимир Солодов (80,4% голосов после подсчета 97,1% протоколов), врио главы Пермского края Дмитрий Махонин идет на первом месте с 76,26% (подсчитано 28,5% бюллетеней).

Ранее парламент НАО избрал губернатором врио Юрия Бездудного, а в ХМАО Наталья Комарова переизбралась на третий срок. Прямые выборы глав прошли в 18 регионах. В 11 регионах выбирали депутатов заксобраний.