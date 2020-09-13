Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 12 сентября
USD ЦБ: 74,89 (-0,64) Инвестиции, 11 сен, 12:54
Курс евро на 12 сентября
EUR ЦБ: 88,68 (-0,63) Инвестиции, 11 сен, 12:54
Восточное правительство Ливии подало прошение об отставке Политика, 22:22 КПРФ не признает выборы в ряде регионов из-за снятых кандидатов от партии Политика, 22:16 Фанаты ЦСКА вывесили на дерби баннеры о Кокорине и Газизове Спорт, 22:12 Правительство Израиля решило ввести трехнедельный карантин из-за COVID-19 Политика, 22:11 Тедеско назвал причину поражения «Спартака» в дерби с ЦСКА Спорт, 22:06 В России завершился день выборов. Что важно знать Политика, 22:05 ЦИК подвела предварительные результаты выборов Политика, 22:00 Видео голов и опасных моментов матча ЦСКА со «Спартаком» Спорт, 21:44 Главный тренер «Динамо» подтвердил уход из команды защитника Шунича Спорт, 21:27 Орбиту МКС не будут корректировать из-за сближения со спутником США Общество, 21:18 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 13 сентября Общество, 21:07 Геббельс принес победу «Монако» в матче чемпионата Франции Спорт, 21:05 В России завершился единый день голосования Политика, 21:00 ЦСКА нанес «Спартаку» первое поражение в сезоне чемпионата России Спорт, 20:59
День выборов ,  
0 

ЦИК подвела предварительные результаты выборов

В России завершился единый день голосования. По предварительным результатам, на Камчатке, в ЕАО, НАО, ХМАО, Пермском крае и Иркутской области на выборах губернаторов победили действующие главы регионов
Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости
Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

В 21:00 мск в России завершился единый день голосования. По предварительным данным из регионов, где выбирали губернаторов, лидируют действующие главы субъектов, сообщили журналистам в информационном центре ЦИК, передает корреспондент РБК.

На выборах губернатора Иркутской области после обработки 70,02% протоколов лидирует врио главы региона Игорь Кобзев с 60,55%, на втором месте — его главный оппонент, коммунист Михаил Щапов с 26,65%.

В ЕАО после подсчета 98,3% бюллетеней лидирует врио Ростислав Гольдштейн с 82,5%, на Камчатке — врио губернатора Владимир Солодов (80,4% голосов после подсчета 97,1% протоколов), врио главы Пермского края Дмитрий Махонин идет на первом месте с 76,26% (подсчитано 28,5% бюллетеней).

Ранее парламент НАО избрал губернатором врио Юрия Бездудного, а в ХМАО Наталья Комарова переизбралась на третий срок. Прямые выборы глав прошли в 18 регионах. В 11 регионах выбирали депутатов заксобраний.

Первые выборы в России во время пандемии. Главное
Политика
Голосование на выборах губернатора Еврейской автономной области на придомном избирательном участке

В Ивановской и Нижегородской областях, а также в Краснодарском крае есть случаи признания бюллетеней недействительными. В целом серьезных нарушений в ходе выборов не было, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

Согласно предварительным итогам, на довыборах депутата Госдумы в Курской области побеждает Алексей Золотарев («Единая Россия»), в Ярославской области — Андрей Коваленко («Единая Россия»).

Читайте на РБК Pro
Глава «Ашана» в России — РБК: «Бизнес-модель «Ашана» больше не работает» РБК Pro: какие квартиры будут продаваться через 5 лет Как развивается и чего ждет российский рынок интим-товаров РБК Pro: как вести себя с разными типами переговорщиков. Инструкция

На выборах в городскую думу Томска после подсчета 66% голосов «Единая Россия» набрала 24,61%, на втором месте — КПРФ с 17,35%. ЛДПР и партия «Новые люди» набрали 15,25 и 14,22% соответственно.

В Новосибирске подсчитали 28% бюллетеней — там жители голосовали за депутатов городского совета. «Единая Россия» набирает 46% голосов, КПРФ и ЛДПР — 14 и 10% соответственно. Самовыдвиженцы набрали 16%, остальные партии не поднялись выше 2% голосов.

Выборы разных уровней — губернаторов, депутатов местных и региональных заксобраний, довыборы в Госдуму — проходили в 83 российских регионах. Впервые они проходили в течение трех дней: 11 и 12 сентября были объявлены днями досрочного голосования, 13 сентября — основным днем.

В России завершился единый день голосования
Политика
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В Совете при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека сообщили, что серьезных нарушений во время избирательного процесса не зафиксировано.

При этом в правозащитном движении «Голос» заявляли о нарушениях в ЯНАО, Краснодарском крае, Владимирской, Рязанской и Челябинской областях, Москве и других регионах. В частности, говорилось о случаях подкупа избирателей, принуждении к голосованию, уничтожении агитационных материалов, препятствовании работе наблюдателей и СМИ на участках.

В МВД отметили, что во время выборов увидели «массированные вбросы» фейковых сообщений о нарушениях. Заместитель главы ведомства Александр Горовой пообещал разобраться с каждым таким фактом.

Авторы: Евгения Кузнецова, Михаил Котляр
Теги: ЦИК, Выборы, регионы
Материалы по теме
В России завершился единый день голосования
Политика
В МВД заявили о массовых вбросах фейков в соцсетях во время выборов
Политика
Первые выборы в России во время пандемии. Главное
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter