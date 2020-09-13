ЦИК подвела предварительные результаты выборов
В 21:00 мск в России завершился единый день голосования. По предварительным данным из регионов, где выбирали губернаторов, лидируют действующие главы субъектов, сообщили журналистам в информационном центре ЦИК, передает корреспондент РБК.
На выборах губернатора Иркутской области после обработки 70,02% протоколов лидирует врио главы региона Игорь Кобзев с 60,55%, на втором месте — его главный оппонент, коммунист Михаил Щапов с 26,65%.
В ЕАО после подсчета 98,3% бюллетеней лидирует врио Ростислав Гольдштейн с 82,5%, на Камчатке — врио губернатора Владимир Солодов (80,4% голосов после подсчета 97,1% протоколов), врио главы Пермского края Дмитрий Махонин идет на первом месте с 76,26% (подсчитано 28,5% бюллетеней).
Ранее парламент НАО избрал губернатором врио Юрия Бездудного, а в ХМАО Наталья Комарова переизбралась на третий срок. Прямые выборы глав прошли в 18 регионах. В 11 регионах выбирали депутатов заксобраний.