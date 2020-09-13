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Авария с участием Ефремова ,  
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Чулпан Хаматова назвала чудовищной реакцию общества на процесс Ефремова

Чулпан Хаматова
Чулпан Хаматова (Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»)

Актриса Чулпан Хаматова считает, что общество чудовищно отреагировало на процесс по делу актера Михаила Ефремова, признанного виновным в смертельном ДТП. Об этом Хаматова заявила в интервью «РИА Новости».

По словам актрисы, процесс происходил в «ожесточении общества», в нем не было ни милосердия, ни соучастия, ни сочувствия. 

«Ни милосердия в этом не было, ни соучастия, ни сочувствия - это было чудовищно.  Я считаю, это опасный показатель, опасная черта, через которую наше, российское, общество переступило. Когда с такой яростью бьют лежачего, добивают его камнями, мне кажется, что есть какая-то психическая проблема у этих людей», — сказала актриса.

Хаматова добавила, что надеется на смягчение приговора Ефремову.

Шнуров назвал приговор Ефремову чрезмерно жестоким
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Сергей Шнуров

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Михаила Ефремова виновным в нарушении ПДД в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека. Актера приговорили к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима. Защита Ефремова обжаловала приговор.

ДТП с участием актера произошло в Москве на Садовом кольце 8 июня. Автомобиль Ефремова выехал на встречную полосу, где столкнулся с фургоном Lada. Водитель фургона, Сергей Захаров, скончался от полученных травм в больнице на следующее утро.

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Теги: Чулпан Хаматова, Михаил Ефремов, ДТП в Москве
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