В Приморском крае после взрыва частично обрушился дом

В селе Вознесенка в Приморье произошел взрыв в двухэтажном жилом доме, здание частично обрушилось, а жильцов эвакуировали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Единую дежурную диспетчерскую службу (ЕДДС) Хорольского района.

В службе отметили, что в двухэтажном доме всего 16 квартир. Разрушена квартира на втором этаже, перекрытия рухнули. Также повреждена нижняя квартира под ней.

«Это произошло ночью, предположительно там был взрыв. Жильцов эвакуировали <...> В доме проживал 21 человек», — сообщил собеседник агентства.

По данным ЕДДС, при обрушении перекрытия погиб один человек. Как рассказала агентству начальник отдела по ГО и ЧС администрации Хорольского района Анна Бухалова, погибший — мужчина 1940 года рождения. О пострадавших не сообщается.