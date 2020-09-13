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В Приморском крае после взрыва частично обрушился дом

В селе Вознесенка в Приморье произошел взрыв в двухэтажном жилом доме, здание частично обрушилось, а жильцов эвакуировали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Единую дежурную диспетчерскую службу (ЕДДС) Хорольского района.

В службе отметили, что в двухэтажном доме всего 16 квартир. Разрушена квартира на втором этаже, перекрытия рухнули. Также повреждена нижняя квартира под ней.

«Это произошло ночью, предположительно там был взрыв. Жильцов эвакуировали <...> В доме проживал 21 человек», — сообщил собеседник агентства.

По данным ЕДДС, при обрушении перекрытия погиб один человек. Как рассказала агентству начальник отдела по ГО и ЧС администрации Хорольского района Анна Бухалова, погибший — мужчина 1940 года рождения. О пострадавших не сообщается.

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«РИА Новости» со ссылкой на главу района Алексея Губайдуллина передают, что из дома эвакуированы 23 жильца. Из них десять человек находятся в пункте временного размещения, который развернут в местном доме культуры. По словам Губайдуллина, в доме произошел взрыв на втором этаже, однако пока неизвестно, что стало его причиной. Сейчас спасатели разбирают завалы.

В конце августа в Москве на улице Кубинка произошел взрыв в жилом доме, после чего в здании начался пожар. При этом пострадали четыре человека, двоих из них госпитализировали. Всего были спасены спасены 20 человек. Как заявил мэр Москвы Сергей Собянин, эвакуированным из-за пожара предоставят временное жилье.

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Теги: Приморье, взрыв, обрушение
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