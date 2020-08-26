Эвакуированным жителям загоревшегося в Москве дома дадут временное жилье

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Жителям дома на улице Кубинка, в котором произошел пожар, предоставят временное жилье. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в Twitter.

«Эвакуированным жителям будет предоставлено временное жилье. Дом после пожара будет оперативно отремонтирован», — написал мэр.

Пожар произошел 26 августа в жилом доме по адресу: улица Кубинка, дом 4. По данным МЧС, пострадали четыре человека, всего были спасены 20 человек. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, их госпитализировали в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, сообщал источник «РИА Новости».