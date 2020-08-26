При пожаре в пятиэтажке на западе Москвы пострадали четыре человека

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После пожара в пятиэтажном жилом доме на западе Москвы медики осматривают четырех человек. Об этом сообщили РБК в пресс-службе столичного главка МЧС.

«Всего спасено 20 человек, из низ 4 осматривают медики», — отметили в ведомстве.

«РИА Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах также сообщает о четырех пострадавших. По данным агентства, двое из них находятся в тяжелом состоянии, их госпитализировали в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского.

Источник «Интерфакса» также передает, что двое пострадавших госпитализированы, а двоих медики осматривают на месте происшествия. Ранее ТАСС сообщал о пяти пострадавших.