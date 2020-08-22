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Власти сообщили о состоянии пострадавших при взрыве в Ярославле

После взрыва газа в десятиэтажном доме в Ярославле были госпитализированы три женщины, еще один пострадавший находится дома под амбулаторным наблюдением. Об этом сообщили журналистам в правительстве Ярославской области, передает «РИА Новости».

«Две женщины в больницу имени Соловьева. У обеих травмы средней степени тяжести, (диагностированы) черепно-мозговые травмы», — сказано в сообщении.

В правительстве добавили, что одна женщина была госпитализирована, у нее тоже есть травмы средней степени тяжести, ей диагностировали гипертоническую болезнь. Кроме того, есть еще один пострадавший. Его оставили лечиться дома.

В Ярославле нашли тело третьего погибшего при взрыве газа
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Ранее начальник МЧС по региону Олег Бочаров заявил, что спасатели завершили работы на месте взрыва газа в многоэтажном доме в Ярославле. Он отметил, было разрушено шесть квартир и еще столько же повреждено. По последним данным, три человека, в том числе восьмилетний ребенок, погибли, четверо пострадали. 

Вечером 21 августа в доме на улице Батова взорвался газ, после чего начался пожар. Площадь возгорания составила 50 кв.м, рухнуло несколько этажей дома. Свои квартиры покинули 170 жильцов, они разместились в гостинице и у родственников.

Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем смерть человека (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК России).

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Теги: Ярославль, взырв, госпитализация
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