Власти сообщили о состоянии пострадавших при взрыве в Ярославле

После взрыва газа в десятиэтажном доме в Ярославле были госпитализированы три женщины, еще один пострадавший находится дома под амбулаторным наблюдением. Об этом сообщили журналистам в правительстве Ярославской области, передает «РИА Новости».

«Две женщины в больницу имени Соловьева. У обеих травмы средней степени тяжести, (диагностированы) черепно-мозговые травмы», — сказано в сообщении.

В правительстве добавили, что одна женщина была госпитализирована, у нее тоже есть травмы средней степени тяжести, ей диагностировали гипертоническую болезнь. Кроме того, есть еще один пострадавший. Его оставили лечиться дома.

Ранее начальник МЧС по региону Олег Бочаров заявил, что спасатели завершили работы на месте взрыва газа в многоэтажном доме в Ярославле. Он отметил, было разрушено шесть квартир и еще столько же повреждено. По последним данным, три человека, в том числе восьмилетний ребенок, погибли, четверо пострадали.