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В Москве произошел взрыв газа в жилом доме

На западе Москвы в пятиэтажном доме, по предварительной информации, взорвался газ. Пострадали по меньшей мере четыре человека. Движение в этом районе перекрыто

Фото: mozhajka / VK Фото: mozhajka / VK Фото: vatalend / VK Фото: mozhajka / VK Фото: mozhajka / VK Фото: mozhaiskiygazeta / VK
Фото: mozhajka / VK

В Москве на улице Кубинка произошел взрыв в жилом доме, сообщает Telegram-канал «112», информацию подтвердил источник ТАСС. После взрыва в здании начался пожар.

В московском управлении МЧС сообщили, что инцидент произошел по адресу: ул. Кубинка, дом 4. Загорелся пятиэтажный дом, на месте работают пожарные. О взрыве в доме МЧС не сообщает.

«Всего спасено 20 человек, четырех из них осматривают медики», — сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС Москвы.

Источник ТАСС сообщает, что причиной произошедшего могла быть утечка газа, источник «Интерфакса» подтверждает, что, «по предварительным данным, в доме взорвалась газовоздушная смесь».

В «Мосгазе» опровергли информацию о том, что причиной взрыва в пятиэтажке в Москве была неисправность газового оборудования.

«Очаг возгорания находится в жилой комнате квартиры № 50. Специалисты проверили состояние газового оборудования: все газовые приборы целы и герметичны, нарушений в их работе нет. Таким образом, газовое оборудование не является причиной возникновения пожара», — сообщили РБК в службе. Последний раз плановая проверка газового оборудования в доме проводилась 23 июля, тогда никаких проблем не выявили.

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По данным ТАСС, при взрыве и пожаре пострадали пять человек. Их осматривают медики. 16 человек спасены. «РИА Новости» и «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы сообщают о четырех пострадавших. Двое из них госпитализированы.

Департамент транспорта Москвы сообщил, что из-за пожара на улице Кубинка в районе дома 4 частично перекрыто движение. Проезд осуществляется по встречным полосам.

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Twitter сообщил о планах городских властей оказать помощь жильцам дома. «Эвакуированным жителям будет предоставлено временное жилье. Дом после пожара будет оперативно отремонтирован», — написал он.

Автор: Георгий Тадтаев
При участии: Майя Бобенко
Теги: взрыв, пожар
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