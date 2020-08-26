В Москве произошел взрыв газа в жилом доме
В Москве на улице Кубинка произошел взрыв в жилом доме, сообщает Telegram-канал «112», информацию подтвердил источник ТАСС. После взрыва в здании начался пожар.
В московском управлении МЧС сообщили, что инцидент произошел по адресу: ул. Кубинка, дом 4. Загорелся пятиэтажный дом, на месте работают пожарные. О взрыве в доме МЧС не сообщает.
«Всего спасено 20 человек, четырех из них осматривают медики», — сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС Москвы.
Источник ТАСС сообщает, что причиной произошедшего могла быть утечка газа, источник «Интерфакса» подтверждает, что, «по предварительным данным, в доме взорвалась газовоздушная смесь».