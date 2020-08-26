В Москве произошел взрыв газа в жилом доме

На западе Москвы в пятиэтажном доме, по предварительной информации, взорвался газ. Пострадали по меньшей мере четыре человека. Движение в этом районе перекрыто

В Москве на улице Кубинка произошел взрыв в жилом доме, сообщает Telegram-канал «112», информацию подтвердил источник ТАСС. После взрыва в здании начался пожар.

В московском управлении МЧС сообщили, что инцидент произошел по адресу: ул. Кубинка, дом 4. Загорелся пятиэтажный дом, на месте работают пожарные. О взрыве в доме МЧС не сообщает.

«Всего спасено 20 человек, четырех из них осматривают медики», — сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС Москвы.

Источник ТАСС сообщает, что причиной произошедшего могла быть утечка газа, источник «Интерфакса» подтверждает, что, «по предварительным данным, в доме взорвалась газовоздушная смесь».