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Политика ,  
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Лавров заверил в полном уничтожении «очагов террористов» в Сирии

Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: пресс-служба МИД РФ / ТАСС)

В Сирии установилась относительно спокойная обстановка, а все сохраняющиеся очаги террористов будут ликвидированы. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам переговоров в Дамаске.

«Сохраняющиеся пока на сирийской территории очаги террористов ликвидируются и будут полностью уничтожены», — отметил он.

По словам министра, Сирия, в том числе с помощью России, уже выстояла в борьбе с международным терроризмом и «теми силами, которые вынашивали проект разрушения сирийской государственности».

Лавров в ходе первого за восемь лет визита в Сирию встретился с Асадом
Общество
Сергей Лавров (слева) и&nbsp;Башар Асад (справа)

Лавров указал, что сейчас в стране сохраняется «относительное спокойствие», которое не всех устраивает. Как сообщил глава российского МИД, некоторые внешние игроки пытаются «подогревать» сепаратистские настроения в Сирии и используют нелегитимные методы для ее «экономического удушения».

Россия, подчеркнул министр, считает, что сирийские граждане должны самостоятельно решить судьбу своего государства. В текущих условиях, по его оценке, необходимо помочь социально-экономическому восстановлению Сирии, для чего следует привлечь международные силы.

Лавров 7 сентября прибыл в Сирию впервые за восемь лет. В Дамаске он встретился с сирийским лидером Башаром Асадом. Прошлый раз министр приезжал в страну в феврале 2012 года. Тогда российский представитель подтвердил готовность России всячески содействовать скорейшему выходу Сирии из кризиса.

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Теги: Сирия, терроризм, Сергей Лавров
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