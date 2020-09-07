Лавров заверил в полном уничтожении «очагов террористов» в Сирии

Сергей Лавров (Фото: пресс-служба МИД РФ / ТАСС)

В Сирии установилась относительно спокойная обстановка, а все сохраняющиеся очаги террористов будут ликвидированы. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам переговоров в Дамаске.

«Сохраняющиеся пока на сирийской территории очаги террористов ликвидируются и будут полностью уничтожены», — отметил он.

По словам министра, Сирия, в том числе с помощью России, уже выстояла в борьбе с международным терроризмом и «теми силами, которые вынашивали проект разрушения сирийской государственности».

Лавров указал, что сейчас в стране сохраняется «относительное спокойствие», которое не всех устраивает. Как сообщил глава российского МИД, некоторые внешние игроки пытаются «подогревать» сепаратистские настроения в Сирии и используют нелегитимные методы для ее «экономического удушения».