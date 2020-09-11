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Авария с участием Ефремова ,  
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Член ОНК сообщила о состояниии Ефремова в СИЗО

Михаил Ефремов в Пресненском районном суде города Москвы, 8 сентября 2020г.
Михаил Ефремов в Пресненском районном суде города Москвы, 8 сентября 2020г. (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Актер Михаил Ефремов, осужденный за ДТП со смертельным исходом, освоился в СИЗО и не выглядит подавленным. Об этом рассказала член Общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович, передает ТАСС.

Приговор актеру Михаилу Ефремову. Фоторепортаж
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«Сам Ефремов рассказал нам, что его все устраивает, что отношение к нему со стороны администрации человеческое, отношения с сокамерниками хорошие», — сообщила она.

Литвинович отметила, что артист не выглядит подавленным или расстроенным, так как знает, что с ним дальше будет происходить и каким правилам необходимо следовать.

Михаил Ефремов получил первую передачу в СИЗО
Общество
Михаил Ефремов в сопровождении конвоя направляется в полицейский автозак у здания Пресненского суда после оглашения приговора

Сейчас Ефремов находится в СИЗО № 5, известном как «Водник». Ранее правозащитники рассказали, что актера поместили в восьмиместную камеру, в которой помимо актера живут еще двое заключенных. В его распоряжении есть стол, книжная полка, радио и телевизор. Также в камере можно курить.

Ефремова приговорили к восьми годам тюрьмы в колонии общего режима. Его признали виновным в ДТП, произошедшем вечером 8 июня. Тогда в состоянии алкогольного и наркотического опьянения актер выехал на встречную полосу в центре Москвы и столкнулся с фургоном. На следующее утро 57-летний водитель Сергей Захаров умер от полученных травм.

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Теги: Михаил Ефремов, авария
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