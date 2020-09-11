Член ОНК сообщила о состояниии Ефремова в СИЗО

Михаил Ефремов в Пресненском районном суде города Москвы, 8 сентября 2020г. (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Актер Михаил Ефремов, осужденный за ДТП со смертельным исходом, освоился в СИЗО и не выглядит подавленным. Об этом рассказала член Общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович, передает ТАСС.

«Сам Ефремов рассказал нам, что его все устраивает, что отношение к нему со стороны администрации человеческое, отношения с сокамерниками хорошие», — сообщила она.

Литвинович отметила, что артист не выглядит подавленным или расстроенным, так как знает, что с ним дальше будет происходить и каким правилам необходимо следовать.