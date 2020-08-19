Рабочие «Гродно Азота» объявили забастовку

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Рабочие завода «Гродно Азот» вышли на забастовку. Об этом РБК рассказал один из сотрудников предприятия.

«Вышли около полутора тысяч работников. Но забастовка пока не начата. Создали стачкомы для решения этих вопросов. Завтра будет голосование и итоговое решение. Главное требование — отставка Лукашенко», — сказал он.

В пресс-службе «Гродно Азота» информацию о забастовке опровергли. «Завод работает в штатном режиме», — заявила администрация.

Издание Tut.by сообщает, что работники аммиачного цеха вышли на забастовку около часа дня и выступили перед людьми, которые пришли поддержать их. Они заявили, что могут остановить работу своего цеха в течении нескольких часов.