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Рабочие «Гродно Азота» объявили забастовку

Фото: Виталий Скворцов / ТАСС
Фото: Виталий Скворцов / ТАСС

Рабочие завода «Гродно Азот» вышли на забастовку. Об этом РБК рассказал один из сотрудников предприятия.

«Вышли около полутора тысяч работников. Но забастовка пока не начата. Создали стачкомы для решения этих вопросов. Завтра будет голосование и итоговое решение. Главное требование — отставка Лукашенко», — сказал он.

В пресс-службе «Гродно Азота» информацию о забастовке опровергли. «Завод работает в штатном режиме», — заявила администрация.

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Фото: Василий Федосенко / Reuters

Издание Tut.by сообщает, что работники аммиачного цеха вышли на забастовку около часа дня и выступили перед людьми, которые пришли поддержать их. Они заявили, что могут остановить работу своего цеха в течении нескольких часов.

Рабочие ожидали, что на встречу с ними выйдет руководство завода, однако никто из директоров предприятия не пошел на переговоры.

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По данным информационного портала города Гродно, некоторые сотрудники отказались выйти на работу уже 13 августа. На следующий день рабочие устроили митинг на территории завода. Тогда к протестующим вышел генеральный директор предприятия Игорь Бобыр.

Вечером 9 августа после выборов президента Белоруссии начались массовые акции протеста. Тогда ЦИК представила предварительные итоги голосования, согласно которым действующий президент Александр Лукашенко набрал около 80% голосов, а его главная соперница Светлана Тихановская — 10%. Против таких результатов выступили и рабочие белорусских предприятий. Они требуют отставки президента и повторного голосования. Сейчас свою работу прекратили около 30 предприятий.

Теги: завод, Белоруссия, выборы, новости
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