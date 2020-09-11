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Пандемия коронавируса ,  
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В восьми городах Грузии очное начало учебного года отложили до октября

Фото: Zurab Kurtsikidze / EPA / ТАСС
Фото: Zurab Kurtsikidze / EPA / ТАСС

В столице и еще семи крупных городах Грузии из-за роста количества заболевших коронавирусом начало учебного года в очной форме перенесли на 1 октября. О переносе заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария, сообщили в пресс-службе правительства.

«Согласно решению межведомственного координационного совета, в Тбилиси, Кутаиси, Рустави, Гори, Зугдиди и Поти, а также в Батуми и Кобулети учебный процесс в аудиториях возобновится с 1 октября», — говорится в сообщении.

Однако дистанционное обучение в этих городах начнется 15 сентября. В других грузинских городах обучение начнется в очной форме с 15 сентября, как ранее было запланировано, пояснили в правительстве.

Глава правительства Грузии заявил о второй волне эпидемии в стране
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Фото: Shakh Aivazov / AP

Гахария отметил, что под ограничения также попадают спортивные секции и кружки, которые не находятся на открытом воздухе.

«Это необходимо для того, чтобы правильно оценить текущие риски, а для этого нам вместе с эпидемиологами нужно две недели. После этого мы уже будем принимать дополнительные решения по детям», — сказал глава правительства.

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Накануне Гахария заявил о начале второй волны распространения коронавирусной инфекции в Грузии. 10 сентября в стране был зафиксирован рекордный прирост заболевших инфекцией — 57 человек за сутки.

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Фото: Ваграм Багдасарян / Photolure / ТАСС

В связи с этим в Грузии перенесли на месяц открытие театров, кинотеатров и детских развлекательных центров, которые были запланированы на 1 октября. А также с 10 сентября запретили проведение торжеств, сопровождающихся застольями и сбором большого числа гостей, — свадеб, поминок, юбилеев.

Еще в стране запрещено проведение любых культурных и спортивных мероприятий с участием более 200 человек, которые раньше разрешалось проводить на открытом воздухе.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 10 сентября, в Грузии зафиксировано 1830 случаев заражения, из них 19 закончились летальным исходом.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Грузия, коронавирус, учебный год
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