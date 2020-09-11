В восьми городах Грузии очное начало учебного года отложили до октября

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В столице и еще семи крупных городах Грузии из-за роста количества заболевших коронавирусом начало учебного года в очной форме перенесли на 1 октября. О переносе заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария, сообщили в пресс-службе правительства.

«Согласно решению межведомственного координационного совета, в Тбилиси, Кутаиси, Рустави, Гори, Зугдиди и Поти, а также в Батуми и Кобулети учебный процесс в аудиториях возобновится с 1 октября», — говорится в сообщении.

Однако дистанционное обучение в этих городах начнется 15 сентября. В других грузинских городах обучение начнется в очной форме с 15 сентября, как ранее было запланировано, пояснили в правительстве.

Гахария отметил, что под ограничения также попадают спортивные секции и кружки, которые не находятся на открытом воздухе.