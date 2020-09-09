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В Грузии из-за COVID-19 запретили свадебные церемонии и застолья

В соответствии с решением межведомственного координационного совета с 10 сентября полностью запрещается проведение торжеств, сопровождающихся застольями и сбором гостей, — свадеб, поминок, юбилеев и так далее
Фото: Анатолий Струнин / ТАСС
Фото: Анатолий Струнин / ТАСС

Из-за быстрого роста числа заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 власти Грузии ужесточили ограничения, призванные предотвратить распространение инфекции. В соответствии с решением межведомственного координационного совета с 10 сентября полностью запрещается проведение торжеств, сопровождающихся застольями и сбором гостей, — свадеб, поминок, юбилеев и т.д. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства Грузии.

До сих пор проводить такие мероприятия разрешалось вне закрытых помещений, однако новые правила запрещают их полностью, пояснила глава администрации правительства Натия Мезвришвили.

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Одновременно с этим запрещается проведение любых культурных и спортивных мероприятий с участием более 200 человек, которые до сих пор также разрешалось проводить на открытом воздухе. Мезвришвили уточнила, что запрет не коснется предвыборных митингов и других мероприятий, связанных с избирательной кампанией (31 октября в Грузии пройдут выборы депутатов парламента страны).

«Мы понимаем, что избирательная кампания идет полным ходом и, конечно, все ограничения на культурные и спортивные мероприятия не распространяются на предвыборную агитацию», — сказала Мезвришвили.

Кроме того, 9 сентября мэр столицы Грузии Каха Каладзе объявил об отмене мероприятий городского праздника Тбилисоба, который планировалось провести в начале октября.

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Тбилиси, Грузия

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По данным правительства Грузии, с начала пандемии COVID-19 в стране выявлено 1773 лабораторно подтвержденных случаев заражения. В последнее время число выявляемых заражений увеличилось: 8 сентября было объявлено о 45 заболевших, что стало рекордом с начала пандемии, 9 сентября — еще о 44. В тяжелом состоянии сейчас находятся 17 больных COVID-19, в критическом — трое, еще почти 6 тыс. человек сидят на карантине.

По словам медицинского директора Тбилисской инфекционной больницы Марины Эзугбая, из 45 больных COVID-19, выявленных 7 сентября, пятеро заразились на одной свадьбе в Тбилиси.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Авторы: Евгений Калюков, Роман Котерев
Теги: Грузия, коронавирус, пандемия
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