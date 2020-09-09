В Грузии из-за COVID-19 запретили свадебные церемонии и застолья

В соответствии с решением межведомственного координационного совета с 10 сентября полностью запрещается проведение торжеств, сопровождающихся застольями и сбором гостей, — свадеб, поминок, юбилеев и так далее

Фото: Анатолий Струнин / ТАСС

Из-за быстрого роста числа заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 власти Грузии ужесточили ограничения, призванные предотвратить распространение инфекции. В соответствии с решением межведомственного координационного совета с 10 сентября полностью запрещается проведение торжеств, сопровождающихся застольями и сбором гостей, — свадеб, поминок, юбилеев и т.д. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства Грузии.

До сих пор проводить такие мероприятия разрешалось вне закрытых помещений, однако новые правила запрещают их полностью, пояснила глава администрации правительства Натия Мезвришвили.

Одновременно с этим запрещается проведение любых культурных и спортивных мероприятий с участием более 200 человек, которые до сих пор также разрешалось проводить на открытом воздухе. Мезвришвили уточнила, что запрет не коснется предвыборных митингов и других мероприятий, связанных с избирательной кампанией (31 октября в Грузии пройдут выборы депутатов парламента страны).

«Мы понимаем, что избирательная кампания идет полным ходом и, конечно, все ограничения на культурные и спортивные мероприятия не распространяются на предвыборную агитацию», — сказала Мезвришвили.