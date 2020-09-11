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В Армении ввели карантин до 11 января из-за коронавируса

Он сменил действовавшее с 16 марта чрезвычайное положение в стране. Въезд в Армению по-прежнему закрыт для иностранных граждан. К 11 сентября в стране выявили более 45 тыс. заболевших COVID-19
Фото: Ваграм Багдасарян / Photolure / ТАСС
Фото: Ваграм Багдасарян / Photolure / ТАСС

Правительство Армении приняло решение о введении карантина по истечении срока действия режима чрезвычайного положения, введенного в связи с эпидемией коронавирусной инфекции. Об этом сообщает «Спутник. Армения» со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Карантин вводится на территории всей Армении с 17:00 (16:00 мск) 11 сентября до 11 января 2021 года.

Запрет на въезд в страну иностранных граждан через сухопутную границу сохраняется. Исключения составят члены семьи граждан Армении и лица, имеющие право на проживание, дипломаты, водители грузовиков, машинисты поездов, близкие родственники умерших, прибывающие на похороны.

В Армении до 11 сентября продлили режим ЧП из-за COVID-19
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Ереван, Армения

Все въезжающие в страну должны будут пройти обязательное медобследование. При выявлении симптомов COVID-19 граждан госпитализируют. При отсутствии признаков заболевания — отправят на двухнедельный карантин. Его можно сократить, если сделать тест на коронавирус, который покажет отрицательный результат.

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В стране все так же запрещены массовые мероприятия, действует обязательный масочный режим, в том числе и на улице.

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Источник: JHU
Данные по миру i

Режим чрезвычайного положения в Армении ввели с 16 марта. после чего четыре раза продлевали. Последний раз его продлили на 30 дней 12 августа.

По данным Минздрава, к 11 сентября в стране было подтверждено более 45,5 тыс. заражений коронавирусом. 41,4 тыс. пациентов выздоровели, 909 человек умерли. За последние сутки медики выявили 177 новых случаев инфекции и зафиксировали три смерти.

Автор: Михаил Котляр
Теги: Армения, коронавирус, карантин
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