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Песков назвал дату встречи Путина и Лукашенко

Александр Лукашенко и Владимир Путин
Александр Лукашенко и Владимир Путин (Фото: Кирилл Кудрявцев / AP)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко приедет в Москву 14 сентября для встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Да, визит Лукашенко действительно состоится в понедельник, 14 сентября, будет рабочий визит. У него будет общение с президентом Путиным», — сообщил Песков.

По словам пресс-секретаря, лидеры не планируют подписывать какие-либо документы.

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С начала белорусских протестов, которые вспыхнули после окончания выборов президента республики, Путин неоднократно звонил Лукашенко по телефону. Об очной встрече в ближайшее время президенты договорились в конце августа. Песков 9 сентября отметил, что одной из тем их разговора будут государственный долг Белоруссии перед Россией и вопрос его реструктуризации. В конце августа Лукашенко говорил, что договорился с Путиным о рефинансировании ранее выданного Минску кредита в $1 млрд. «Мы у себя этот миллиард долларов, договорившись с Россией, оставим. И это будет хорошее подкрепление нашей национальной валюты», — указал он.

Накануне Лукашенко заявил, что Россия и Белоруссия в последнее время значительно продвинулись в решении накопившихся проблем и задач. Он указал, что во время встречи с Путиным будет поставлена точка в реализации двусторонних соглашений и договоренностей.

Теги: Александр Лукашенко, массовые протесты, Белоруссия
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