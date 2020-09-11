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Путин заявил о необходимости защитить россиян от техногенных аварий

Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета Безопасности (в режиме видеоконференции)
Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета Безопасности (в режиме видеоконференции) (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с постоянными членами Совета безопасности заявил о необходимости защитить население от техногенных аварий и чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Наша задача, задача государства заключается в том, чтобы защитить население, граждан нашей страны, территории Российской Федерации от подобных проявлений», — сказал он.

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Президент отметил, что современный этап развития страны характеризуется осуществлением крупных нацпроектов, связанных с высокотехнологичными разработками в энергетике, транспорте, ЖКХ и других сферах. Несоблюдение правил технической безопасности при эксплуатации этих разработок создает угрозу техногенных аварий.

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В конце мая крупная техногенная авария произошла в Норильске. На ТЭЦ-3, принадлежащей дочерней компании «Норникеля» НТЭК, произошел разлив топлива. Около 21 тыс. т жидкости вылилось в почву и реки. По факту происшествия были возбуждены уголовные дела.

По оценкам Росприроднадзора, авария нанесла ущерб в размере 148 млрд руб. Накануне Енисейское межрегиональное управление Росприроднадзора подало иск к НТЭК на эту сумму.

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Теги: Владимир Путин, Совбез, техногенная авария, Кремль
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