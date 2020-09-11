Путин заявил о необходимости защитить россиян от техногенных аварий

Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета Безопасности (в режиме видеоконференции) (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с постоянными членами Совета безопасности заявил о необходимости защитить население от техногенных аварий и чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Наша задача, задача государства заключается в том, чтобы защитить население, граждан нашей страны, территории Российской Федерации от подобных проявлений», — сказал он.

Президент отметил, что современный этап развития страны характеризуется осуществлением крупных нацпроектов, связанных с высокотехнологичными разработками в энергетике, транспорте, ЖКХ и других сферах. Несоблюдение правил технической безопасности при эксплуатации этих разработок создает угрозу техногенных аварий.