Путин заявил о необходимости защитить россиян от техногенных аварий
Президент России Владимир Путин в ходе совещания с постоянными членами Совета безопасности заявил о необходимости защитить население от техногенных аварий и чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщается на сайте Кремля.
«Наша задача, задача государства заключается в том, чтобы защитить население, граждан нашей страны, территории Российской Федерации от подобных проявлений», — сказал он.
Президент отметил, что современный этап развития страны характеризуется осуществлением крупных нацпроектов, связанных с высокотехнологичными разработками в энергетике, транспорте, ЖКХ и других сферах. Несоблюдение правил технической безопасности при эксплуатации этих разработок создает угрозу техногенных аварий.