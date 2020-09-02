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Авария с топливом в Норильске ,  
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Красноярский министр экологии ушел с поста на фоне ситуации в Норильске

Министр ушел в отставку по собственному желанию. Красноярский край сохраняет лидерство по загрязнению воздуха среди российских регионов, также в регионе продолжаются работы по ликвидации разлива нефтепродуктов в Норильске
Павел Корчашкин
Павел Корчашкин (Фото: пресс-служба Правительства Красноярского края)

Губернатор Красноярского края Александр Усс освободил от должности краевого министра экологии и рационального природопользования Павла Корчашкина. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

Корчашкин покинул пост по собственному желанию. Полномочия по руководству ведомством временно переданы его заместителю Павлу Борзых.

Пост министра экологии Корчашкин занял в апреле прошлого года, перед этим он был мэром Зеленогорска.

Красноярский край остается одним из лидеров среди российских регионов по выбросам загрязняющих веществ в атмосферу. Согласно данным аналитиков FinExpertiza, в 2019 году на край пришлось 2,4 млн т выбросов предприятий, регион стал первым по загрязнению воздуха. Годом ранее, в 2018 году, Красноярский край также был лидером по уровню выбросов, однако их число было несколько меньше — 2,3 млн т.

В пресс-службе губернатора Красноярского края в ответ на данные о загрязнении воздуха РБК сообщили, что принимают меры для снижения вредных выбросов. Там отметили, что проблема качества воздуха является одной из наиболее приоритетных в краевой повестке: к 2024 году объем выбросов в Красноярске планируют сократить на 22%, а в Норильске — на 75% (по данным властей, в 2017-м на город пришлось около 1,7 млн т выбросов).

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В конце мая в Красноярском крае произошел разлив нефтепродуктов, Росприроднадзор оценил ущерб экологии примерно в 148 млрд руб. Около 21 тыс. т нефтепродуктов вылились из резервуара из-за разгерметизации на ТЭЦ-3, принадлежащей «дочке» «Норникеля». Около 6 тыс. т из которых попало в грунт, а остальная часть утекла в воду — в реки Далдыкан, Амбарную и их притоки. «Норникель» не согласился с оценкой Росприроднадзора, но подтвердил, что будет ликвидировать последствия аварии за свой счет.

Автор: Анастасия Батманова
Теги: Красноярский край, Норильск
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