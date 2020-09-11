Россия пригласила военных семи стран для участия в учениях «Кавказ-2020»

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Россия пригласила для участия в стратегическом командно-штабном учении «Кавказ-2020» военнослужащих из семи стран. Об этом сообщил заместитель министра обороны России Александр Фомин, его слова РБК передала пресс-служба ведомства.

«Для отработки совместных действий в составе сухопутной группировки войск на учение приглашены воинские формирования от Армении, Белоруссии, Китая, Мьянмы и Пакистана. Для участия в розыгрышах эпизодов учения в акватории Каспийского моря приглашены Азербайджан и Иран», — сказал Фомин.

Он также пояснил, что учение «Кавказ-2020» пройдет в два этапа. На первом органы военного управления спланируют боевые действия в условной военно-политической обстановке. На втором в планах провести совместные боевые действия многонациональной группировки войск. По данным замминистра, в учении запланировано участие около 80 тыс. человек.

Учения «Кавказ-2020» состоятся в Астраханской области с 21 по 26 сентября.