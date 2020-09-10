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Китайские военные примут участие в учениях «Кавказ-2020» в России

Фото: Feng Li / Getty Images
Фото: Feng Li / Getty Images

Китайские военнослужащие примут участие в стратегических командно-штабных учениях «Кавказ-2020», которые состоятся в сентябре в России. Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте Минобороны КНР.

«В соответствии с договоренностями между Китаем и Россией китайские военные направят личный состав в Астраханскую область в России для участия в стратегических учениях «Кавказ-2020», которые пройдут с 21 по 26 сентября», — говорится в сообщении.

В маневрах будут задействованы военнослужащие Западной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК), сообщает военное ведомство. В сообщении говорится, что «учения не направлены против третьих стран и не связаны с ситуацией в регионе».

Вторая страна отказалась участвовать в российских учениях «Кавказ-2020»
Общество

В учениях также примут участие военнослужащие из Армении, Белоруссии, Ирана, Мьянмы, Пакистана и других стран, отметили в Минобороны Китая.

Ранее от участия в этих учениях отказались Индия и Азербайджан. В Дели отказ объяснили ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19. Однако, по данным изданий Times of India и The Print, это может быть связано с тем, что в учениях собираются принять участие войска Китая и Пакистана, с которыми Индия находится в конфликте.

В свою очередь Азербайджан вместо участников учений направит в Россию двух военнослужащих в статусе наблюдателей.

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Теги: Китай, НОАК, военные учения
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