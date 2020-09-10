Китайские военные примут участие в учениях «Кавказ-2020» в России

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Китайские военнослужащие примут участие в стратегических командно-штабных учениях «Кавказ-2020», которые состоятся в сентябре в России. Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте Минобороны КНР.

«В соответствии с договоренностями между Китаем и Россией китайские военные направят личный состав в Астраханскую область в России для участия в стратегических учениях «Кавказ-2020», которые пройдут с 21 по 26 сентября», — говорится в сообщении.

В маневрах будут задействованы военнослужащие Западной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК), сообщает военное ведомство. В сообщении говорится, что «учения не направлены против третьих стран и не связаны с ситуацией в регионе».

В учениях также примут участие военнослужащие из Армении, Белоруссии, Ирана, Мьянмы, Пакистана и других стран, отметили в Минобороны Китая.