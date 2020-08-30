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Политика ,  
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Индия решила не участвовать в российских учениях «Кавказ-2020»

Индия отказалась участвовать в учениях «Кавказ-2020» в России из-за ситуации с коронавирусом, сообщило Минобороны страны в Twitter.

Ведомство подчеркнуло, что Россия и Индия являются близкими партнерами и по российскому приглашению Индия принимает участие во многих международных мероприятиях.

«Однако, ввиду пандемии и связанных с этим трудностей во время учений, включая организацию логистики, Индия решила не отправлять контингент в этом году [для участия] в «Кавказ-2020». Об этом проинформирована российская сторона», — говорится в сообщении министерства.

Газета Times of India, однако, сообщает, что решение было принято из-за того, что в учениях собираются принять участие войска Китая и Пакистана, с которыми Индия находится в конфликте. Как рассказал изданию высокопоставленный офицер, участие индийской армии и Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в одних учениях было бы «некорректным», несмотря на то, что они носят международный характер.

«Солдаты НОАК, в конце концов, перешли все границы, жестоко напав на наших солдат во время преднамеренной атаки в долине [реки] Галван 15 июня», — цитирует издание слова источника.

Материал дополняется.

Автор: Мария Лисицына
Теги: Индия, учения
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