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Вторая страна отказалась участвовать в российских учениях «Кавказ-2020»

Азербайджан не будет участвовать в международных учениях «Кавказ-2020» в России. Об этом сообщили в Минобороны страны, передает агентство APA.

В военном ведомстве отметили, что Азербайджан направит на учения двоих военнослужащих в статусе наблюдателей.

Индия решила не участвовать в российских учениях «Кавказ-2020»
Политика
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Командно-штабные учения «Кавказ-2020» пройдут на юге России в сентябре. Ранее планировалось, что в них примут участие группировки из нескольких стран, в том числе из Ирана, Мьянмы, Пакистана и Индии.

Однако в конце августа Индия отказалась от участия в учениях, объяснив это трудностями, связанными пандемией коронавирусной инфекции. В то же время издания Times of India и The Print сообщили, что это решение было принято из-за того, что в учениях собираются принять участие войска Китая и Пакистана, с которыми Индия находится в конфликте.

Теги: военные учения, Азербайджан
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