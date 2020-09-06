Вторая страна отказалась участвовать в российских учениях «Кавказ-2020»

Азербайджан не будет участвовать в международных учениях «Кавказ-2020» в России. Об этом сообщили в Минобороны страны, передает агентство APA.

В военном ведомстве отметили, что Азербайджан направит на учения двоих военнослужащих в статусе наблюдателей.

Командно-штабные учения «Кавказ-2020» пройдут на юге России в сентябре. Ранее планировалось, что в них примут участие группировки из нескольких стран, в том числе из Ирана, Мьянмы, Пакистана и Индии.



Однако в конце августа Индия отказалась от участия в учениях, объяснив это трудностями, связанными пандемией коронавирусной инфекции. В то же время издания Times of India и The Print сообщили, что это решение было принято из-за того, что в учениях собираются принять участие войска Китая и Пакистана, с которыми Индия находится в конфликте.