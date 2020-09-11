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В Госдуме предложили дать скидку на интернет учащимся дистанционно

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Депутат Госдумы от ЛДПР Иван Сухарев обратился к главе Минкомсвязи Максуту Шадаеву с предложением предоставить скидку до 50% за услуги интернета для семей, в которых дети вынуждены учиться дистанционно. Об этом сообщает RT cо ссылкой на копию письма на имя главы министерства.

В обращении Сухарев напомнил, что в России с 1 сентября школьники и студенты вернулись к занятиям в кабинетах учебных заведений. Однако, по его словам, в нескольких регионах на фоне увеличения числа новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией были приняты решения на местном уровне о переводе на дистанционное обучение. Таким образом семьи учеников, которых перевели на удаленное обучение, вынуждены брать на себя расходы по организации дистанционного обучения.

В Башкирии 323 школьника перевели на дистанционное обучение из-за COVID
Общество
Фото: Shawn Thew / EPA / ТАСС

В связи с этим депутат попросил Шадаева рассмотреть возможность создания механизма компенсации из федерального бюджета расходов на оплату услуг подключения интернету для таких семей в виде скидки до 50% от используемого тарифа, но не более 500 руб. в месяц.

31 августа глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что эпидемиологическая обстановка в стране позволяет начать учебный год в очной форме. В Минпросвещения отмечали, что за каждым учебным учреждением остается право самостоятельно принять решение о введении карантина в случае риска заражения коронавирусом.

Позже, 6 сентября, заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко сообщил, что из-за вспышек коронавируса несколько российских школ после начала учебного года были вынуждены перейти на дистанционное обучение. В качестве примера он назвал одну из школ Забайкалья и точечные переводы на удаленку некоторых классов в других регионах.

Теги: Госдума, интернет, школа, коронавирус
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