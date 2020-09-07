В Башкирии 323 школьника перевели на дистанционное обучение из-за COVID

Накануне Минпросвещения России сообщило о первых переходах российских школ на онлайн-обучение из-за вспышек COVID-19 в отдельных регионах страны. Так, первый заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко привел в пример одну из школ Забайкалья и точечные переводы некоторых классов. Ранее в ведомстве говорили, что школы смогут принять решение о введении карантина в случае вспышки коронавируса в стенах заведения самостоятельно.

Перед 1 сентября глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что эпидобстановка в стране позволяет начать учебный год в обычном режиме.