В Башкирии 323 школьника перевели на дистанционное обучение из-за COVID
В трех школах Башкирии выявили единичные случаи заболевания коронавирусной инфекцией среди учеников старших классов. Об этом сообщил министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин на оперативном совещании в правительстве, передает «РБК Уфа».
Министр образования республики Айбулат Хажин уточнил, что случаи коронавируса зафиксированы в школах Ишимбайского, Мелеузовского и Иглинского районов.
«Каждый случай отрабатывается по алгоритму, проводится эпидрасследование, выявляется весь круг контактов», — отметил он, добавив, что 323 школьника переведены на дистанционный режим обучения.
Глава Башкортостана Радий Хабиров заявил, что ждал «худшего сценария», но призвал чиновников не расслабляться.