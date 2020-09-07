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Пандемия коронавируса ,  
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В Башкирии 323 школьника перевели на дистанционное обучение из-за COVID

Фото: Shawn Thew / EPA / ТАСС
Фото: Shawn Thew / EPA / ТАСС

В трех школах Башкирии выявили единичные случаи заболевания коронавирусной инфекцией среди учеников старших классов. Об этом сообщил министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин на оперативном совещании в правительстве, передает «РБК Уфа».

Министр образования республики Айбулат Хажин уточнил, что случаи коронавируса зафиксированы в школах Ишимбайского, Мелеузовского и Иглинского районов.

«Каждый случай отрабатывается по алгоритму, проводится эпидрасследование, выявляется весь круг контактов», — отметил он, добавив, что 323 школьника переведены на дистанционный режим обучения.

Глава Башкортостана Радий Хабиров заявил, что ждал «худшего сценария», но призвал чиновников не расслабляться.

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Накануне Минпросвещения России сообщило о первых переходах российских школ на онлайн-обучение из-за вспышек COVID-19 в отдельных регионах страны. Так, первый заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко привел в пример одну из школ Забайкалья и точечные переводы некоторых классов. Ранее в ведомстве говорили, что школы смогут принять решение о введении карантина в случае вспышки коронавируса в стенах заведения самостоятельно.

Перед 1 сентября глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что эпидобстановка в стране позволяет начать учебный год в обычном режиме.

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Теги: Башкирия, коронавирус, школа
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