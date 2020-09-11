Пандемия коронавируса , 11 сен, 01:59
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«Аэрофлот» возобновит полеты в ОАЭ
Авиакомпания «Аэрофлот» 11 сентября возобновляет рейсы в Дубай, приостановленные весной из-за распространения коронавируса.
В начале сентября премьер-министр Михаил Мишустин распорядился возобновить авиасообщение с Каиром, Дубаем и Мальдивами. На Мальдивы и в крупнейший город Объединенных Арабских Эмиратов самолеты будет летать два раза в неделю, в столицу Египта — трижды.
Позднее «Аэрофлот» сообщил, что возобновит рейсы в Каир с 9 сентября, на Мальдивы — с 10-го, в Дубай — с 11-го.
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Источник: JHU
Данные по миру i
С 1 августа Россия начала открывать воздушное сообщение с другими странами. Первыми государствами, куда россияне смогли полететь после приостановки полетов, стали Турция, Великобритания и Танзания.