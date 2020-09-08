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Антикризисные меры ,  
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Российским авиакомпаниям разрешили полеты в ОАЭ, Египет и на Мальдивы

Российские и иностранные авиакомпании могут возобновить регулярные полеты в Египет, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Мальдивскую республику с 8 сентября. Об этом говорится на сайте Росавиации.

Полеты туда и обратно в Каир (Египет) будут выполняться с частотой три рейса в неделю, в Дубай (ОАЭ) и Мале (Мальдивы) — два рейса в неделю.

«Расписание авиакомпаний, время и дату выполнения полетов, а также другие вопросы, связанные с операционной деятельностью, рекомендуем уточнять у авиакомпаний», — уточняется в сообщении.

Россия возобновила авиасообщение с Египтом, Мальдивами и ОАЭ
Общество
Фото: Kamran Jebreili / AP

Египетский национальный авиаперевозчик EgyptAir, как передает ТАСС, сообщил, что возобновит полеты в Москву с 17 сентября, продажа билетов уже открыта. Рейсы будут осуществляться три раза в неделю — по вторникам, четвергам и субботам. «Пассажиры должны иметь при себе отрицательные ПЦР-тесты на коронавирус, сделанные не позднее, чем за 72 часа до полета», — уточнили в компании.

Авиасообщение, прерванное из-за угрозы коронавируса, возобновляют после принятого ранее решения российского правительства. Соответствующее распоряжение 3 сентября подписал премьер-министр Михаил Мишустин, однако в нем не озвучивалась точная дата начала полетов. Как отмечало правительство, возобновить рейсы в эти страны предложил оперативный штаб.

В Софии сообщили о переговорах с Россией о возобновлении авиасообщения
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Фото: AP

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Постепенно открывать авиасообщение с другими странами Россия начала с августа. Первыми на взаимной основе власти вернули полеты в Турцию, Великобританию и Танзанию, позже в Швейцарию. В Греции и Польше также объявили о решении открыть границы для граждан России, хотя она пока не возобновляла официально авиасообщение с этими государствами. О возобновлении авиасообщения с Египтом, ОАЭ и Мальдивами стало известно 3 сентября — соответствующее распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.

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Источник: JHU
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Теги: авиасообщение, Росавиация
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