Российским авиакомпаниям разрешили полеты в ОАЭ, Египет и на Мальдивы

Российские и иностранные авиакомпании могут возобновить регулярные полеты в Египет, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Мальдивскую республику с 8 сентября. Об этом говорится на сайте Росавиации.

Полеты туда и обратно в Каир (Египет) будут выполняться с частотой три рейса в неделю, в Дубай (ОАЭ) и Мале (Мальдивы) — два рейса в неделю.

«Расписание авиакомпаний, время и дату выполнения полетов, а также другие вопросы, связанные с операционной деятельностью, рекомендуем уточнять у авиакомпаний», — уточняется в сообщении.

Египетский национальный авиаперевозчик EgyptAir, как передает ТАСС, сообщил, что возобновит полеты в Москву с 17 сентября, продажа билетов уже открыта. Рейсы будут осуществляться три раза в неделю — по вторникам, четвергам и субботам. «Пассажиры должны иметь при себе отрицательные ПЦР-тесты на коронавирус, сделанные не позднее, чем за 72 часа до полета», — уточнили в компании.