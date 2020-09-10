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Выборы в США ,  
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Трамп продлил чрезвычайное положение из-за угрозы вмешательства в выборы

Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Joe Raedle / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп продлил режим чрезвычайного положения в стране в связи с угрозой иностранного вмешательства в американские выборы. Уведомление об этом опубликовала пресс-служба Белого дома.

«Хотя не было никаких свидетельств, что иностранная держава изменила результаты или подсчет голосов на каких-либо выборах в Соединенных Штатах, иностранные державы исторически стремились использовать свободную и открытую политическую систему Америки», — говорится в документе.

«Чрезвычайное положение» было введено в США в 2018 году и должно было завершиться 12 сентября 2020-го. Трамп продлил режим на один год.

Демократическая партия США часто заявляла об угрозе вмешательства в предстоящие президентские выборы и о вмешательстве в выборы 2016 года. Например, в августе американский сенат заявил, что президент России Владимир Путин лично отдал приказ взломать почту демократов.

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Фото: Victor J. Blue / Bloomberg

В конце августа спикер палаты представителей Нэнси Пелоси сообщила, что среди трех стран (Россия, Китай и Иран) только Россия активно вмешивается в американские выборы.

Россия объясняет эти заявления «маниакальным упорством». Официальные лица неоднократно сообщали, что никакого вмешательства не было.

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Трамп считает, что ни Россия, ни Китай не хотят его переизбрания. По его словам, это связано с жесткой позицией президента по отношению к этим двум странам.

Теги: США, Дональд Трамп, чрезвычайное положение
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