Трамп продлил чрезвычайное положение из-за угрозы вмешательства в выборы

Дональд Трамп (Фото: Joe Raedle / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп продлил режим чрезвычайного положения в стране в связи с угрозой иностранного вмешательства в американские выборы. Уведомление об этом опубликовала пресс-служба Белого дома.

«Хотя не было никаких свидетельств, что иностранная держава изменила результаты или подсчет голосов на каких-либо выборах в Соединенных Штатах, иностранные державы исторически стремились использовать свободную и открытую политическую систему Америки», — говорится в документе.

«Чрезвычайное положение» было введено в США в 2018 году и должно было завершиться 12 сентября 2020-го. Трамп продлил режим на один год.

Демократическая партия США часто заявляла об угрозе вмешательства в предстоящие президентские выборы и о вмешательстве в выборы 2016 года. Например, в августе американский сенат заявил, что президент России Владимир Путин лично отдал приказ взломать почту демократов.