СМИ узнали об атаке «русских хакеров» на работающую с Байденом компанию

Reuters утверждает, что «российские хакеры» атаковали компанию, которая помогает в борьбе Байдена за президентское кресло. Как именно хакеры связаны с Россией, агентство не уточняет, был ли целью атаки именно Байден — неизвестно

Фото: Victor J. Blue / Bloomberg

Консалтинговая компания SKDKnickerbocker, участвующая в предвыборной кампании демократа Джо Байдена, стала мишенью для атаки хакеров, предположительно, связанных с Россией. Об этом, как пишет Reuters со ссылкой на собеседников, SKDKnickerbocker уведомили специалисты Microsoft.

SKDKnickerbocker часто работает с политиками из Демократической партии, предоставляя им коммуникационную поддержку. Помимо баллотирующегося на пост президента Джо Байдена, она работает и с другими известными представителями партии.

Microsoft направила уведомление SKDKnickerbocker о том, что последние два месяца были зафиксированы хакерские атаки на компанию. Собеседник Reuters, знакомый с действиями SKDKnickerbocker, сообщил, что взлома сетей компании не произошло. «Они хорошо защищены, поэтому бреши [в защите] не было», — сказал он. Атаки хакеров включали фишинг — попытки заставить пользователей обманом раскрыть пароли, а также другие попытки проникнуть в сеть SKDK. Собеседники Reuters отмечают, что достоверно неизвестно, были ли попытки взлома связаны с кампанией Байдена или другими клиентами SKDK.

Reuters не указывает, каким именно образом были установлены предполагаемые связи хакеров с Россией.

Представители компании и Байдена отказались комментировать информацию об атаках.