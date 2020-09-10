Бывшего корреспондента президентского пула Лукашенко забрали на допрос

Дмитрий Семченко (Фото: id41161815 / VK)

Экс-ведущего белорусского телеканала ОНТ Дмитрия Семченко задержали сотрудники милиции. Об этом сообщает издание Tut.by со ссылкой на его жену Юлию.

«Зашли трое или четверо мужчин в гражданской одежде, — рассказала она. — Один из мужчин показал свое удостоверение и сказал, что сейчас они собирают людей, которые будто бы участвовали в несанкционированном митинге».

По словам женщины, Семченко не принимал участия в несанкционированных акциях, однако сотрудники милиции сообщили, что будут выяснять это во Фрунзенском РУВД.

Официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич объяснила изданию, что журналист доставлен в РУВД в рамках административного дела.