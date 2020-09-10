Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 11 сентября
USD ЦБ: 75,53 (-0,54) Инвестиции, 12:40
Курс евро на 11 сентября
EUR ЦБ: 89,3 (-0,26) Инвестиции, 12:40
Пашаев сообщил о бесплатной работе на Ефремова Общество, 19:44 Бывшего корреспондента президентского пула Лукашенко забрали на допрос Политика, 19:37 Что случилось за день. Главные новости РБК Общество, 19:22 В РПФИ заявили о готовности Бразилии выпускать российскую вакцину Общество, 19:14 Суд арестовал советников из Минобороны по делу о взятке на 7,4 млн руб. Общество, 19:08 Впервые в истории один из крупнейших банков США возглавит женщина Инвестиции, 19:08 Бастрыкин создал специальный отдел для борьбы с фальсификацией истории Общество, 19:07 По России на автомобиле: как все предусмотреть РБК и Jeep, 19:06 Минюст потребует лишить статуса адвоката Ефремова Общество, 19:05 Спасти демократию: почему люди реже ходят на выборы и как это исправить Социальная экономика, 19:00  США ввели санкции против депутата Рады и назвали его агентом России Политика, 18:50 ЦСКА выиграл третий матч подряд в регулярном чемпионате КХЛ Спорт, 18:45 В Петербурге пригласили добровольцев для изучения американской вакцины Общество, 18:37 Рекордсмена Белоруссии в прыжках в высоту дисквалифицировали на два года Спорт, 18:16
Протесты в Белоруссии ,  
0 

Бывшего корреспондента президентского пула Лукашенко забрали на допрос

Дмитрий Семченко
Дмитрий Семченко (Фото: id41161815 / VK)

Экс-ведущего белорусского телеканала ОНТ Дмитрия Семченко задержали сотрудники милиции. Об этом сообщает издание Tut.by со ссылкой на его жену Юлию.

«Зашли трое или четверо мужчин в гражданской одежде, — рассказала она. — Один из мужчин показал свое удостоверение и сказал, что сейчас они собирают людей, которые будто бы участвовали в несанкционированном митинге».

Журналист президентского пула Лукашенко написал заявление об увольнении
Политика
Дмитрий Семченко

По словам женщины, Семченко не принимал участия в несанкционированных акциях, однако сотрудники милиции сообщили, что будут выяснять это во Фрунзенском РУВД.

Официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич объяснила изданию, что журналист доставлен в РУВД в рамках административного дела.

Освобожденный корреспондент сообщил детали задержания журналиста Солопова
Общество
Фото: Василий Федосенко / Reuters

Семченко работал на ОНТ с 2009 года. Он был корреспондентом президентского пула и ведущим. 13 августа Tut.by сообщил, что журналист принял решение покинуть компанию. Источник издания рассказал, что уход Семченко связан с политикой канала в отношении протестов в Белоруссии.

Читайте на РБК Pro
Глава «Ашана» в России — РБК: «Бизнес-модель «Ашана» больше не работает» РБК Pro: какие квартиры будут продаваться через 5 лет Как развивается и чего ждет российский рынок интим-товаров РБК Pro: как вести себя с разными типами переговорщиков. Инструкция

Протесты в республике начались 9 августа после президентских выборов и продолжаются до сих пор. Протестные акции быстро переросли в насильственные столкновения между митингующими и силовиками. За первую неделю протестов были задержаны более 7 тыс. человек, из них около 600 заявили о жестокости со стороны силовиков. Некоторые белорусские госканалы игнорировали факт избиения протестующих и называли митинги массовыми беспорядками.

Месяц протестов в Белоруссии. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Теги: Белоруссия, протесты, задержание
Материалы по теме
Журналист президентского пула Лукашенко написал заявление об увольнении
Политика
Протесты после президентских выборов в Белоруссии. Главное
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter