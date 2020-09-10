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Дело губернатора Фургала ,  
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Фигуранта дела Фургала попросили перевести под домашний арест

Николай Мистрюков
Николай Мистрюков (Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»)

Следствие попросило суд смягчить меру пресечения бывшему деловому партнеру экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Николаю Мистрюкову. Об этом сообщили РБК в пресс-службе Басманного суда. Как сообщал источник ТАСС, он признал вину в организации убийств и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

«Следователь просит изменить Мистрюкову меру пресечения в виде заключения под стражу на домашний арест, на срок до 18 октября 2020 года», — сообщили в суде.

Фургала задержали 9 июля и отправили под арест. Его обвиняют в покушении на организацию заказного убийства организованной группой (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 33, пп. «б», «ж», «з» ч. 2 ст. 105) и организации заказного убийства двух и более лиц (ч. 3 ст. 33, пп.«а», «б», «ж», «з» ст. 105 УК).

Речь о преступлениях, совершенных в 2004–2005 годах, когда в Хабаровском крае и Амурской области были убиты предприниматели Евгений Зоря, Олег Булатов, Александр Адамов и Роман Сандалов. По версии следствия, у них возник конфликт с Фургалом, который в те годы являлся совладельцем металлургической компании «Миф-Хабаровск».

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Как сообщал Следственный комитет, показания на Фургала дали четверо обвиняемых, задержанных ранее. По одному делу с экс-губернатором проходят его бывший бизнес-партнер Николай Мистрюков, бывший помощник Фургала в Госдуме Андрей Карепов, предприниматель и гендиректор компании «Альтеза» Андрей Палей и инспектор службы безопасности аэропорта Менделеево в Южно-Курильске Марат Кадыров.

После задержания Фургала источник РБК сообщал, что показания на него дал Мистрюков, который заключил досудебное соглашение и рассказал о роли экс-губернатора в убийствах. Сам Мистрюков был задержан в 2019 году и содержится в СИЗО «Лефортово».

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Теги: Сергей Фургал, домашний арест, суд
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