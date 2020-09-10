Фигуранта дела Фургала попросили перевести под домашний арест

Николай Мистрюков (Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»)

Следствие попросило суд смягчить меру пресечения бывшему деловому партнеру экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Николаю Мистрюкову. Об этом сообщили РБК в пресс-службе Басманного суда. Как сообщал источник ТАСС, он признал вину в организации убийств и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

«Следователь просит изменить Мистрюкову меру пресечения в виде заключения под стражу на домашний арест, на срок до 18 октября 2020 года», — сообщили в суде.

Фургала задержали 9 июля и отправили под арест. Его обвиняют в покушении на организацию заказного убийства организованной группой (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 33, пп. «б», «ж», «з» ч. 2 ст. 105) и организации заказного убийства двух и более лиц (ч. 3 ст. 33, пп.«а», «б», «ж», «з» ст. 105 УК).

Речь о преступлениях, совершенных в 2004–2005 годах, когда в Хабаровском крае и Амурской области были убиты предприниматели Евгений Зоря, Олег Булатов, Александр Адамов и Роман Сандалов. По версии следствия, у них возник конфликт с Фургалом, который в те годы являлся совладельцем металлургической компании «Миф-Хабаровск».