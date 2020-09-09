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Тиньков сообщил о самочувствии после пересадки костного мозга

Олег Тиньков
Олег Тиньков (Фото: olegtinkov / Instagram)

Российский бизнесмен и основатель Тинькофф Банка Олег Тиньков рассказал в Instagram о самочувствии спустя два месяца после операции по пересадке костного мозга.

«Самочувствие хорошее, бывали разные дни, но в целом спасибо Богу за все», — сообщил он.

Также Тиньков рассказал, что продолжает работать над Фондом семьи Тиньковых. По его словам, фонд будет заниматься такими вопросами, как изменение законодательства в сфере трансплантологии, пропаганда донорства стволовых клеток и обучение и стажировка врачей-гематологов в развитых странах.

О намерении создать фонд Тиньков объявил в июле после того, как перенес операцию по пересадке костного мозга. 

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Осенью 2019 года Тинькову поставили диагноз «лейкемия в острой форме». Предприниматель сообщил об этом в марте 2020 года, после прохождения химиотерапии. О заболевании Тиньков сообщил на фоне претензий Службы внутренних доходов США (IRS), которая обвинила предпринимателя в сокрытии информации о своих активах.
 

Теги: Олег Тиньков, операция
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