Тиньков сообщил о самочувствии после пересадки костного мозга

Олег Тиньков (Фото: olegtinkov / Instagram)

Российский бизнесмен и основатель Тинькофф Банка Олег Тиньков рассказал в Instagram о самочувствии спустя два месяца после операции по пересадке костного мозга.

«Самочувствие хорошее, бывали разные дни, но в целом спасибо Богу за все», — сообщил он.

Также Тиньков рассказал, что продолжает работать над Фондом семьи Тиньковых. По его словам, фонд будет заниматься такими вопросами, как изменение законодательства в сфере трансплантологии, пропаганда донорства стволовых клеток и обучение и стажировка врачей-гематологов в развитых странах.

О намерении создать фонд Тиньков объявил в июле после того, как перенес операцию по пересадке костного мозга.