Тиньков пообещал создать «большой фонд» после выздоровления от лейкемии

Олег Тиньков (Фото: olegtinkov / Instagram)

Основатель Тинькофф Банка Олег Тиньков заявил о планах создать большой фонд после выздоровления от лейкемии.

Он рассказал, что в Германии насчитывается 7 млн доноров костного мозга, тогда как в России их число значительно ниже — 130 тыс. Тиньков призвал людей становиться донорами, а фонды и донорские сервисы — подробно рассказать на его странице, как это можно сделать.

«Как выберусь, планирую с супругой подключиться к этому процессу сделать большой фонд», — написал предприниматель в своем Instagram.

11 июля Тиньков сообщил, что перенес успешную операцию по трансплантации костного мозга.