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СК попросил арестовать замглавы Минэнерго Тихонова

Анатолий Тихонов
Анатолий Тихонов (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Следствие попросило арестовать заместителя министра энергетики России Анатолия Тихонова, его советника Романа Рыжкова и вице-президентов АО «Ланит» Владимира Макарова и Виктора Серебрякова, обвиняемых в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Басманного суда.

«Следствие просит избрать в отношении каждого из обвиняемых меру пресечения в виде заключения под стражу до 08 ноября 2020 года», — сказали в пресс-службе суда.

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8 сентября газета «Коммерсантъ» написала об обысках у ряда чиновников Министерства энергетики, в том числе у замминистра Тихонова. По ее данным, обыски были связаны с уголовным делом по ч. 4 ст. 159 УК — мошенничество в особо крупном размере. ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники сообщили, что после допроса Тихонов был задержан по подозрению в хищении средств.

По данным «Коммерсанта», чиновников Минэнерго заподозрили в хищении средств при реализации госпрограммы «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2013–2015 годы. Государство выделило на разработку информационной системы топливно-энергетического комплекса (ГИС ТЭК) 968 млн руб., работы были поручены ФГБУ «Российское энергетическое агентство». Издание сообщало, что с обысками пришли и к заместителю генерального директора ФГБУ РЭА Игорю Кожуховскому.

Позднее Следственный комитет сообщил, что Тихонову предъявлено обвинение в мошенничестве, по мнению следствия, он причастен к хищению «не менее 603 млн руб.», выделенных для разработки информационной сети ФГБУ РЭА. Обвинение в мошенничестве выдвинули также против советника замминистра Романа Рыжкова и вице-президентов АО «Ланит» Владимира Макарова и Виктора Серебрякова.

Тихонов является ближайшим соратником министра энергетики Александра Новака, сказали РБК два их знакомых.

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Теги: новости, Минэнерго, хищение, уголовное дело, мошенничество
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