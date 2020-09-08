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Замглавы Минэнерго Анатолия Тихонова задержали после допроса

Он проходит подозреваемым по делу о крупном мошенничестве. В министерстве прошли обыски, которые провели сотрудники ФСБ и Следственного комитета
Анатолий Тихонов
Анатолий Тихонов (Фото: digital.gov.ru)

После допроса по делу о мошенничестве задержан заместитель министра топлива и энергетики Анатолий Тихонов, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органов.

«С Тихоновым с утра проводятся следственные действия. Он задержан по подозрению в хищениях путем мошенничества в крупном размере», — рассказал собеседник агентства. Он добавил, что решение о мере пресечения будет принимать суд.

Информацию о задержании высокопоставленного чиновника подтвердил также источник «Интерфакса».

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ и Следственного комитета провели сегодня обыски и другие следственные действия в кабинетах ряда чиновников министерства энергетики, в том числе у Тихонова.

Представитель Минэнерго не ответил на запрос РБК.

По информации газеты «Коммерсантъ», силовики проводят следственные действия в рамках уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК — мошенничество в особо крупном размере.

Обыски в Минэнерго прошли у нескольких чиновников, в том числе заместителя гендиректора ФГБУ «Российское энергетическое агентство» (ФГБУ РЭА), бывшего замминистра энергетики Игоря Кожуховского.

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Подозреваемая в хищении 40 млн руб. замглавы Минобрнауки не признала вину
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Следователи считают, что хищения в Минэнерго происходили при реализации госпрограммы «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2013–2015 годы. На финансирование разработки государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса было выделено 968 млн руб., работы были поручены ФГБУ РЭА. По версии следователей, часть этих средств была похищена.

Следственную группу, по данным издания, возглавляет следователь по особо важным делам Максим Бакун, который до этого вел дело главы фонда Baring Vostok Майкла Калви.

Кожуховский остался дома, где и проводился обыск, поскольку он лечится от коронавируса в амбулаторных условиях, уточнила газета.

 Тихонов был назначен заместителем министра 25 июля 2019 года. До этого с 2013 года он возглавлял «Российское энергетическое агентство», в отношении деятельности которого и ведется, по данным «Коммерсанта», расследование.

С 2003 по 2008 годы Тихонов работал заместителем губернатора Красноярского края, с 2008 по 2013 был членом правления и зампредом Внешэкономбанка.

Автор: Владислав Гордеев
Теги: Минэнерго, обыски, мошенничество, ФСБ
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