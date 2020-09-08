Замглавы Минэнерго Анатолия Тихонова задержали после допроса

Он проходит подозреваемым по делу о крупном мошенничестве. В министерстве прошли обыски, которые провели сотрудники ФСБ и Следственного комитета

Анатолий Тихонов (Фото: digital.gov.ru)

После допроса по делу о мошенничестве задержан заместитель министра топлива и энергетики Анатолий Тихонов, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органов.

«С Тихоновым с утра проводятся следственные действия. Он задержан по подозрению в хищениях путем мошенничества в крупном размере», — рассказал собеседник агентства. Он добавил, что решение о мере пресечения будет принимать суд.

Информацию о задержании высокопоставленного чиновника подтвердил также источник «Интерфакса».

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ и Следственного комитета провели сегодня обыски и другие следственные действия в кабинетах ряда чиновников министерства энергетики, в том числе у Тихонова.

Представитель Минэнерго не ответил на запрос РБК.