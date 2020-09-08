ФСБ пришла с обысками в Минэнерго

По данным «Коммерсанта», обыски проводятся в рамках дела о мошенничестве в особо крупном размере

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Сотрудники ФСБ и Следственного комитета провели обыски и другие следственные действия в кабинетах ряда чиновников Министерства энергетики, в том числе у замминистра энергетики Анатолия Тихонова, сообщает газета «Коммерсантъ».

По данным издания, силовики проводят следственные действия в рамках уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК — мошенничество в особо крупном размере. Источник «Интерфакса» в правоохранительных органах подтвердил информацию об обысках.

Представитель Минэнерго не ответил на запрос РБК. РБК направил запросы в пресс-службу Следственного комитета России и в пресс-центр ФСБ России.

Позже «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник сообщил, что после допроса замминистра Тихонов был задержан.

Следственную группу, по данным «Коммерсанта», возглавляет следователь по особо важным делам Максим Бакуна, который до этого вел дело крупного американского инвестора, главы фонда Baring Vostok Майкла Калви. Ему и пяти сообщникам следствие вменило хищение 2,5 млрд руб.